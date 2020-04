– Jeg har gjort noen vurderinger som var dårlige eller mangelfulle

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier at han i «etterklokskapens lys» må ta selvkritikk for åpenheten rundt hans deltakelse på et luksusseminar i USA.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) var blant deltakerne da den påtroppende Oljefondsjefen holdt et tre dager langt «drømmeseminar» i USA i november i fjor.

E24 publiserte tirsdag e-postkorrespondansen mellom Isaksen og Tangen.

På dagens pressekonferanse sier Isaksen at han ikke har vært involvert i ansettelsen av Tangen som ny oljefondsjef, og at han ikke visste at han var kandidat før han leste om det i pressen.

– Jeg er ikke venn av Nicolai Tangen og vi har heller ingen privat kontakt, sier Isaksen.

Samtidig mener statsråden at noen av vurderingene han har gjort har vært mangelfulle.

– Jeg ser at jeg har gjort noen vurderinger som var dårlige eller mangelfulle, og må ta selvkritikk for det – selv om det var vurderinger som jeg den gang mente stod seg, sier Isaksen.

Han understreker samtidig at han vurderte at arrangementet var relevant for en næringsminister å delta på, og legger til at statsråders utenlandsreiser vurderes som tjenestereiser dersom de ikke er av privat karakter.

Tar selvkritikk

Den tidigere næringsministeren trekker frem at han i mandag tok selvkritikk på to punkter, og at selvkritikken ble tydeligere «i etterpåklokskapens lys».

– Jeg burde stilt flere spørsmål før konferansen. Det var et arrangement hvor folk deltok i svært forskjellige roller og på svært forskjellige premisser. Noen var personlige venner, noen forretningsforbindelser og noen foredragsholdere og noen i egenskap av sine posisjoner, sier Isaksen.

– Noen av deltakerne var der også som privatpersoner og som venner. Det skaper uklarhet om arrangementet, og fører til betimelige spørsmål i ettertid, fortsetter han.

Samtidig sier ministeren at han burde ha vært «ekstra nøye» med åpenhet.

– Jeg burde forsikret meg om at seminaret sto i den offentlige kalenderen for besøket i USA, ikke bare i min kalender.

Han mener også at han skulle ha lagt det inn i Stortingets register tidligere.

– Jeg har ikke lagt inn dette som en gave, da det ikke er et gaveelement her for min del, jeg er ikke en venn av Tangen, og jeg var på tjenestereise, sier Isaksen.

Han sier videre at det er vanlig for en minister å delta på arrangementer der måltider blir dekket, men at han likevel har sendt regningen til departementet.

Fra før har departementet ved en feil ikke betalt regningen for hotelloppholdet, men «dette ordnes nå opp i», sier Isaksen.

Møtte handelsministeren

Isaksen har tidligere bekreftet at han deltok under hele seminaret. Han kom fra et møte med USAs handelsminister Wilbur Ross, og utgifter til hotell og reise ble dekket av departementet.

Konferansen ble ikke oppført i den offisiell kalenderen hos Nærings- og fiskeridepartementet, og heller ikke i et skriv til norsk presse om reisen til USA. Invitasjonen ble journalført i departementet.

Tirsdag har tilsynsorganet i Norges Bank besluttet å kalle inn til et ekstraordinært møte om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny Oljefondsjef.