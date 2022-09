Boligprisene steg kraftig i august

Årets siste sommermåned bød på rekordhøyt tilbud av boliger på bruktmarkedet. Likevel steg prisene kraftig.

I dag kom fasiten, med Eiendom Norges boligprisstatistikk for august.

Boligprisene i Norge steg 1,9 prosent i august.

– Boligprisene steg kraftig i august. Det er vanlig at boligprisene stiger i august, men veksten i år er sterk for august å være, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Justert for sesongvariasjoner steg prisene 0,6 prosent, opplyser Lauridsen.

Hittil i år har boligprisene i Norge steget med 9,1 prosent. Gjennomsnittsprisen på en bolig i landet var like i overkant av 4,6 millioner kroner i slutten av måneden.

– Vil ikke bremse renteoppgangen

Norges Banks renteheving virker foreløpig ikke å hatt noe effekt på markedet, sier Lauridsen.

– Det er i og for seg ikke overraskende sett i lys av at renteøkninger historisk har virket tregere enn rentenedsettelser. På lengre sikt vil renten få effekt, sier han.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov forventet en sesongjustert nedgang på 0,1 prosent i august.

– «Alt» stiger i pris om dagen, inkludert boligprisene. Vi trodde på en liten avkjøing i august, men i stedet steg boligprisene sesongjustert etter moderat fall i juli, skriver Gonsholt Hov på Twitter.

– Dette vil i hvert fall ikke bidra til å bremse renteoppgangen fra Norges Bank, fortsetter han.

Flere vil selge

Prisfesten i boligmarkedet er over, meldte boligtopp Grethe Meier i Privatmegleren forrige uke.

Etter rolige sommermåneder ser det ut til at folk har fått dårlig tid med å få solgt boligene sine. Meier fortalte om et antall boliger til salgs i august som meglerkjeden ikke har sett maken til siden 2021.

Eiendom Norges tall viser at det ble lagt ut 12.780 boliger for salg i august. Det er 9,1 prosent flere enn samme måned i fjor. Likevel er det lagt ut 5,6 prosent færre boliger for salg i årets åtte første måneder, sammenlignet med tilsvarende periode i 2021.

– Tilbudssiden i bruktboligmarkedet har styrket seg i løpet av august, og det er lagt ut nesten like mange boliger for salg i august som i august i 2018 og 2019. Dette gir bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel enn hva vi har sett tidligere i 2022, sier Lauridsen.

Samtidig ble det solgt 9.520 boliger i Norge i august, en oppgang på 0,6 prosent fra i fjor.

I juli falt boligprisene med 1,6 prosent. Justert for sesongvariasjoner var prisfallet på 0,2 prosent.

Her steg prisene mest

Prisutviklingen var svært ulik i landets større byer forrige måned.

I Kristiansand steg boligprisene med 5,3 prosent forrige måned (sesongjustert 2,9 prosent). Hittil i år er boligprisene i sørlandsbyen opp 12,8 prosent, noe som også er høyest i landet.

Like bak følger Stavanger som opplevde at boligprisene økte 5,1 prosent i måneden som gikk (2,8 prosent sesongjustert). For året er prisene er opp 11,9 prosent.

I Oslo var prisutviklingen langt mer moderat, med en oppgang på 0,8 prosent (0,4 prosent sesongjustert). Bergen hadde samtidig en prisøkning på 0,2 prosent.

Nordover i landet hadde Trondheim en prisøkning på 1,5 prosent, mens Tromsøs boligpriser økte med 1,4 prosent. Begge steder tilsvarer det en sesongjustert prisvekst på 0,3 prosent.