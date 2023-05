Etter nye signaler fra Norges Bank: Boligrenten kan bli over 5 prosent

Norges Bank signaliserer at rentetoppen kan bli høyere enn tidligere varslet. Meglerhusene i Norges to største banker spår nå en styringsrente som kan presse boligrenten over 5 prosent.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache kjemper mot den høye prisveksten.

Torsdag kom det én nyhet fra Norges Bank. Den kom i form av en uttalelse fra sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn, eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier hun.

Det er alltid mange «dersom» når Norges Bank spår om økonomien og rentens videre vei. Usikkerheten er stor. Men det er ikke tilfeldig at kronekursen og presset i økonomien blir trukket frem av Bache.

22. juni kommer det nye prognoser for økonomien og styringsrenten til 2026. Frem til da: Lånekundene gjør lurt i å følge med på kronekursen og de månedlige ledighetstallene fra Nav.

Gjelder nå: Toppen er 3,5 prosent

Styringsrenten ble torsdag satt opp fra 3,0 prosent til 3,25 prosent. Den vil «mest sannsynlig» bli satt opp til 3,5 prosent i juni, varsler Bache. Begge deler er som forventet.

Norges Bank kom ikke med nye prognoser torsdag. I de gjeldende prognosene er toppen for styringsrenten i denne omgangen 3,5 prosent i sommer.

Det nye signalet torsdag var at det kan bli mer.

Meglerhusene DNB Markets og Nordea Markets har før og etter rentemøtet oppjustert sine prognoser. Begge spår en topp for styringsrenten på 4 prosent i september.

De to meglerhusene spår ikke boligrenter. Men ved å bruke Norges Banks påslag fra styringsrente til boligrente fra marsprognosene, betyr de oppjusterte prognosene en boligrente på rundt 5,25 prosent ute i bankene.

Så hvor står de to størrelsene Bache knytter opp mot ekstra renteøkninger?

Slik settes renten Norges Bank ser flere år inn i fremtiden når renten blir fastsatt. Endringer av renten virker sakte. Banken danner seg et bilde av økonomien, avveier ulike mål mot hverandre og lager en plan for egen rentesettingen tre-fire år fremover. Planene omtales ofte som «rentebanen». Renten skal bevege økonomien mot målene. Fremst av målene er årlig prisvekst rundt 2 prosent over tid. Er det utsikter til høyere prisvekst, blir renten satt opp. Hvis utviklingen blir annerledes enn antatt, kan rentesettingen avvike fra planen. Det er den økonomiske utviklingen i forhold til bankens forventninger som bestemmer renten. Vis mer

Første sjekk: Kronekursen

Norges Bank foretrekker å måle kronekursen mot et gjennomsnitt av valutaene i 44 land Norge importerer fra. Bache var torsdag klar på at det er den antatte kronekursen fra mars-prognosen som er utgangspunktet for «svakere enn lagt til grunn».

Her legger Norges Bank til grunn en gjennomsnittlig kurs for 2023. Men bare siden starten av mars har kronen svekket seg med hele 6 prosent i forhold til denne kursen.

Hvis det skal bli utsikter til å nærme seg kronekursen Norges Bank legger til grunn for 2023, må kronen snu og begynne å styrke seg ganske kjapt. Her er Norges Bank (og alle andre) på ekstra tynn is.

– Helt generelt og overordnet, er det utfordrende å forklare utviklingen i valutakurser fra dag til dag og også fra måned til måned, sier Bache.

Det som er «utfordrende» å forklare i ettertid, er enda vanskeligere å forutsi.

Ingen mål for kronekursen

I den åpne norsk økonomien betyr svekkelsen av kronen at importen etter hvert blir dyrere. Det blir vanskeligere å få den årlige prisveksten ned i 2 prosent. Norges Bank må sette renten enda høyere for å få det til.

Bache avviser å rette styringsrenten inn mot å styrke kronen.

– Vi har flytende valutakurs i Norge. Vi har ikke noe mål for kronekursen. Vår oppgave er å sørge for at prisveksten over tid er 2 prosent og styringsrenten er vårt virkemiddel, sier hun.

Budskapet er at kronekursen er viktig for prisveksten og dermed for rentesettingen. Sammenhengen går fra kronekurs via norsk prisvekst til rente. Den går ikke motsatt vei.

Andre sjekk: Presset i økonomien

Hvis «presset i økonomien vedvarer» vil også det dra i retning av ekstra renteøkninger. Litt grovt sagt: Det må gå dårligere i økonomien for å unngå de ekstra renteøkningene.

E24 spør Bache hvilke størrelser som viser «presset» og dermed renteutsiktene.

– Vi følger med på et bredt sett av indikatorer som kan fortelle oss om kapasitetsutnyttingen i økonomien, sier hun.

Blant disse nevner hun bedriftenes rapporterte knapphet på arbeidskraft og arbeidsledigheten.

– Vi har lagt til grunn at det fortsatt vil være høy aktivitet i norsk økonomi fremover, men at ledigheten vil stige noe fra det svært lave nivået den er på nå.

– Så uendret ledighet gir høyere rente?

– Sammenlignet med våre anslag fremover, helt isolert sett, så vil det gjøre det. I den grad dette kan tolkes som et uttrykk for strammere arbeidsmarked og høyere press i norsk økonomi, kan det gi press på lønninger og priser, sier hun.

Som årsgjennomsnitt legger Norges Bank til grunn 1,9 prosent registrert ledighet i år og 2,2 prosent neste år.

Dermed er det grunn for lånekundene til å følge Navs tall for ledige. Hittil i år har ledigheten vært 1,7 prosent i de tre første månedene og 1,8 prosent i april, justert for sesongvariasjoner. Norges Banks gjennomsnitt for året betyr at ledigheten bør stige sakte utover i 2023 å bidra til å unngå ekstra renteøkninger.

Høyere lønnsvekst

Lønn er næringslivets viktigste kostnad. Høy lønnsvekst kan føre til økt prisvekst. Bache følger lønnsoppgjørene tett

I marsprognosen har Norges Bank 5,1 prosent vekst i årslønnen i år. LO/NHO- oppgjøret og statsoppgjøret er gjennomført med en anslått ramme på 5,2 prosent lønnsvekst. Kommuneoppgjøret har en anslått ramme på 5,4 prosent.

– Utfallet så langt tyder på at lønnsveksten kan bli litt høyere enn vi la til grunn i våre prognoser fra mars, sier hun.

Dermed har Bache de siste ukene fått både svakere krone og høyere lønnsvekst enn det hun har lagt til grunn for den gjeldende rentetoppen på 3,5 prosent. Ifølge henne vil mange bedrifter velte økte kostnader over i prisene.

– Isolert sett har begge disse forholdene betydning for prisveksten, sier hun.

22. juni kommer det summerte svaret i form av en oppdatert plan for styringsrenten.