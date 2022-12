Venter 4,3 prosent fall i boligprisene i 2023

Norges Bank venter at boligprisene vil falle med 4,3 prosent neste år. For tre måneder siden ventet banken at prisene ville falle med 2,4 prosent neste år.

Det kommer frem i en fersk pengepolitisk rapport fra Norges Bank.

Torsdag satte banken som ventet renten opp med 0,25 prosentpoeng, den åttende hevingen på litt over et år. Styringsrenten på 2,75 prosent er nå på sitt høyeste på 13 år, men er fortsatt lavere enn det som var normalt før finanskrisen i 2008.

Norges Bank venter nå at boligprisene vil falle med 4,3 prosent i 2023. Da banken sist la frem anslag i september ventet den et fall på 2,4 prosent i boligprisene neste år.

Boligprisveksten for 2022 ventes på 4,9 prosent. I forrige pengepolitiske rapport anslo banken en prisvekst på 5,5 prosent i år.

Venter 4,3 prosent boliglånsrente

Norges Bank legger også frem prognoser for utviklingen i folks boliglånsrente de neste årene, og har en prognoseperiode som varer til utgangen av 2025.

«Prognosene innebærer at boliglånsrenten stiger til 4,3 prosent i løpet av neste år», skriver banken.

Det er samme rentetopp som banken ventet for tre måneder siden.

Ved utgangen av oktober var den gjennomsnittlige utlånsrenten på eksisterende boliglån på 3,3 prosent, oppgir Norges Bank. Det er nær ett prosentpoeng høyere enn ved inngangen til juli.

Lønnsom innskuddsrente

Rundt 85 prosent av hevingene i styringsrenten har slått gjennom i folks boliglånsrenter, påpeker Norges Bank. Rentene på bankinnskudd har derimot ikke økt like raskt som utlånsrentene.

«Gjennomslaget fra styringsrenten til innskuddsrenten har vært vesentlig lavere enn til utlånsrenten, men har økt litt den siste tiden. Den gjennomsnittlige innskuddsrenten til husholdningene var 1,1 prosent ved utgangen av oktober», skriver sentralbanken i sin rapport.

Lave renter på innskudd bidrar til å sikre bankenes lønnsomhet slik at de ikke trenger å øke utlånsrenten i takt med styringsrenten, påpeker sentralbanken.

«Lavere gjennomslag til innskuddsrenten har gjort det mulig for bankene å opprettholde den underliggende lønnsomheten uten å øke boliglånsrentene like mye som styringsrenten», skriver Norges Bank.

