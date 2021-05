NHO forventer at butikkene i Oslo får åpne kjapt

Christian Sogn Iversen selger løver og sjiraffer i Oslo sentrum. Han skjønner ikke hvorfor han må holde stengt mens ti personer kan møtes i private hjem.

Daglig leder Christian Sogn Iversen i leketøyskjeden Sprell selger alt barn drømmer om, for eksempel en sjiraff. Vis mer byoutline Morten Uglum

– Jeg ser ingen logikk i Oslo-byrådets regler som tillater inntil ti personer i private hjem, samtidig som butikkene må holde stengt, sier daglig leder Christian Sogn Iversen i leketøyskjeden Sprell.

Han viser Aftenposten rundt i den store butikken ved Rådhuset i Oslo. I hyllene står det meste barn kan drømme om av kosedyr, Lego og trehjulssykler.

Men det har vært stengt siden midt i januar. Klargjorte bæreposer som noen skal hente i døren er de eneste sporene av kunder.

Iversen sier han forsto og støttet Oslo-reglene inntil det i slutten av april ble tillatt med inntil ti personer i private hjem.

– Da opphørte min forståelse for reglene. Det meste av smitten skjer i private hjem, mens det ikke er påvist smitte i butikkene. Hvis det var logikk i dette, så burde butikkene i det minste ha åpnet samtidig med at private hjem ble åpnet for flere, sier han.

I en epost til Aftenposten skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap): «At det meste av smitten spores til private hjem, betyr jo ikke at det er der smitten oppstår. Smitten spres når folk møtes. At vi enda en gang har klart å slå ned en smittebølge er et tydelig tegn på at tiltakene vi har innført virker.»

NHO forventer gjenåpning

NHO-sjefen Ole Erik Almlid er på besøk i Sprell-butikken for å legge tyngde bak butikklederens ord.

– Smittetallene er på vei ned i Oslo, så nå bør det være grunnlag for å gjenåpne butikkene. Vi forventer at det skjer, sier han med adresse til byrådet.

«Redusert mobilitet» har vært byrådets begrunnelse for å stenge butikker. Færre skal bevege seg rundt i byen for at færre skal bli smittet. Almlid mener gjenåpningen av butikkene i Oslos nabokommuner svekker dette argumentet.

– Kombinasjonen av stengt i Oslo og åpent i nabokommunene gir økt mobilitet. I stedet for at det er god spredning i butikkene i Oslo, blir det fullt i kommunene rundt, sier Almlid.

Antall nye smittede i uken som sluttet 2. mai var 13,4 prosent lavere enn i uken før, viser mandagens smittetall for Oslo. Fallet i antall smittede gleder også byrådslederen, men han minner om at smitten økte i to av bydelene i forrige uke. «Så det er fremdeles en usikker situasjon, og behov for tilbakeholdenhet», skriver han.

Spør om byrådets motiver

Iversen ser politiske hensyn bak stegene i byrådets gjenåpning.

– Det virker som om hensynet til velgeroppslutning styrer dette mer enn realitetene, sier han.

Johansen kontrer i eposten: «At vi skulle endre forbudet for besøk i private hjem for å blidgjøre velgerne, samtidig som vi holder butikker, skjenking, kultur og så videre stengt, henger jo ikke på greip i det hele tatt.»

Johansen viser til «et enormt påtrykk» for å åpne mer. Han kommer med et hjertesukk om at byrådet samtidig «har fått veldig lite ros for å ha endret forbudet om besøk i private hjem».

Koronatiltak i Oslo nå Det er lov å ha inntil ti personer tilstede i private hjem. Inntil ti personer kan delta på utendørs arrangementer. 20 personer kan delta på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år. Det er skjenkeforbud på restauranter og barer. Butikker er stengt, unntatt dagligvare, apotek , Vinmonopol, noen blomsterbutikker og noen andre butikker. Vis mer vg-expand-down

Butikksjef Ine Nordby i Sprell ved Rådhuset i Oslo og daglig leder Christian Sogn Iversen i Sprell-kjeden har posene klare til kunder som skal hente. NHO-sjefen Ole Erik Almlid mener stengte butikker i Oslo vrir konkurransen i favør av åpne kommuner i nærheten. Vis mer byoutline Morten Uglum

NHO vil ha det likere i kommunene

Tiltakene mot koronasmitten har lenge vært en kombinasjon av nasjonale, regionale og kommunale tiltak.

– Bør ikke Oslo-byrådet vurdere tiltakene ut fra situasjonen i Oslo og ikke ut fra hva som skjer i Bærum og Lillestrøm?

– Vi håper at de vurderer dette i lys av situasjonen i kommunene rundt Oslo, sier Almlid.

Johansen skriver at nabokommunens åpning påvirker Oslo, men at det som skjer i Oslo styrer Oslos tiltak. «Selv om noen reiser på tvers av kommunegrenser for å handle, er det ikke noen tvil om at mobiliteten i Oslo avhenger mest av hva som er åpent her i byen», skriver han.

Ine Nordbø styrer Sprell-butikken ved Rådhuset i Oslo, mens Christian Sogn Iversen styrer 13 (snart 14) butikker i Sprell-kjeden Vis mer byoutline Morten Uglum

Varig bedre enn rask

Både Almlid og Iversen oppsummerer sitt syn med «bedre strengt enn stengt».

– Hvis vi ikke får en gjenåpning i Oslo nå, er jeg redd for at vi mister butikker og arbeidsplasser på veien, sier Almlid.

Byrådsleder Johansen advarer mot å være for rask på labben: «Jeg er helt overbevist om at det (...) er mye viktigere at gjenåpningen er varig enn at den er rask.»

Han minner om byer og land som har åpnet for mye for tidlig og som har måttet stenge ned igjen. «En slik situasjon vil vi for all del unngå i Oslo, og det vil jeg tro at også NHO er enig i», skriver han.

Sprell åpner ny butikk

Åtte av Sprells 13 butikker har vært stengt i tre måneder. I disse har omsetningen falt med 60 prosent sammenlignet med tidligere. 50 ansatte er permittert. Riktige Leker AS har mottatt tilsammen 1,2 millioner kroner i kontantstøtte det siste året, viser E24s database.

Iversen forventer en rask gjenåpning i Oslo.

– Men det er nesten slik at jeg har sluttet å tro på politikerne. De bare skyver på de beslutningene som er viktige for oss. Jeg blir oppgitt, sier han.

