Sterkeste krone på over to år mot dollar

Kronekursen løftes av vaksineoptimisme og høyere oljepris. Både Nordea Markets og DNB Markets tror kronen kan styrke seg ytterligere.

KRONESTYRKING: Kronen har så langt i år styrket seg mer enn Norges Bank har ventet. Vis mer byoutline Terje Pedersen/NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Den norske kronen styrker seg tirsdag til 8,36 mot dollar. Det er det sterkeste siden november 2018.

En euro var i løpet av morgentimene nede i 10,15 kroner, et nivå vi ikke har sett siden før pandemien i februar 2020.

Positive vaksinenyheter, gode makrodata og optimisme i markedene er med å løfte kronekursen.

I tillegg støttes kronen av oljeprisoppgang. Tirsdag morgen handles oljen til 63,52 dollar per fat, nær det høyeste siden før corona.

«Med en oljepris på 63 dollar burde kronen gå enda sterkere enn 10,10 mot euro», skrev Nordea Markets i en analyse mandag.

Meglerhuset tror det er en god sjanse for at kursen kommer under 10,00 før sommeren.

Sterkere enn ventet krone så langt i år

DNB Markets’ valutaanalytiker Magne Østnor tror også kronen kan gå enda litt sterkere, ifølge en fersk analyse.

På tremåneders sikt lyder prognosen på 10,10 mot euro og 8,21 mot dollar.

Østnor trekker frem flere faktorer som taler for at Norges Bank kan komme til å heve renten tidligere enn planlagt, blant annet vaksineutviklingen, sterkere enn ventet vekst i den norske økonomien (BNP), høyere prisvekst og utsikter til høyere lønnsvekst.

I motsatt retning trekker kronekursen, som så langt i år har vært 0,9 prosent sterkere enn sentralbankens prognose, i tillegg til at pengemarkedsrentene har vært høyere enn ventet.

Alt i alt påpeker Østnor at markedsforventningen om en heving fra rekordlave null prosent til 0,25 prosent i desember, nå virker mindre aggressivt enn for bare en uke siden.

Norges Bank har tidligere signalisert at første heving kommer i starten av 2021. Neste rentebeslutning og prognoserapport fra Norges Bank kommer etter planen 18. mars.

