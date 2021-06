I årevis har ett mål stått øverst. Nå legger han det vekk en stund.

Norges Bank tar såpass hardt i når renten skal heves at prisveksten blir for lav. Dermed må bankens mål nummer 1 vike for andre hensyn i noen år.

Sentralbanksjef Øystein Olsen lar prisveksten seile under målet. Han har nemlig andre mål også. Vis mer byoutline Torstein Bøe, NTB.