Første dag med nye reiseråd: – Nesten fulle fly

Mens landet blir værende på trinn tre i gjenåpningsplanen vil flere ut av Norge på sommerferie. De største flyselskapene kjører flere titalls utenriksflyginger mandag.

UT OG INN: Jakob Erikstad sjekker inn bagasje på Oslo Lufthavn Gardermoen. Fra og med mandag 5. juli tar de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Det åpner for reiser til en rekke flere land uten at man må gå i innreisekarantene når man kommer hjem igjen. Vis mer byoutline Hanna Johre

Mandag er et vendepunkt for mange reiselystne nordmenn.

De særnorske reiserådene er opphevet og Norge tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Dermed er flere land grønne, og det merkes i luftfarten.

– I dag mandag flyr SAS over 400 flyginger, hvorav nesten 70 fra Oslo (et tyvetalls utenriks, resten innenriks). Det er et bra belegg på flygingene til solen, nesten fulle fly, men fortsatt finnes det plasser igjen å booke, sier SAS’ pressekontakt Freja Annamatz til E24.

I løpet av mandag flyr SAS fra Oslo til blant annet Malaga, Alicante, Roma, Barcelona, Nice og Malpensa.

– Vi har sett en tendens at i takt med at vaksinasjonen har økt og restriksjonene minsket, så har bookingtrykket økt. Vi har sett en tydelig effekt i Norge med lettelser, betydelig større nå som reiserådene er blitt myket opp, fortsetter Annamatz.

Anbefaler papirdokumentasjon

Norwegian har 18 internasjonale flyginger fra Oslo Lufthavn mandag, og har også opplevd at flyene har blitt fylt godt opp gjennom dagen.

– Generelt har vi opplevd en kraftig stigning i antallet bookinger for sommeren, forteller flyselskapets presseansvarlig Andreas Hjørnholm.

Han sier at juli alltid er en travel måned for Norwegian, og det kan skje i år også.

– Med liberaliseringen i reiserestriksjonene forventer vi mange mennesker på flyplassen de kommende ukene. Kombinert med at det fortsatt er krav om dokumentasjon for test og vaksinasjon kan det ta lengre tid å komme gjennom flyplassen. Vi anbefaler derfor at man ankommer i ekstra god tid, sier Hjørnholm.

Så langt har flytrafikken gått som normalt i dag, opplyser han mandag formiddag.

Tidligere har Norwegian nektet passasjerer å komme med på fly som skulle ut av Norge fordi de manglet obligatoriske dokumenter.

– Som reisende er det til syvende og sist ens eget ansvar å kunne fremvise dokumentasjonen som kreves. Et godt tips er å medbringe en kopi av sin dokumentasjon på papir, da mobiltelefoner kan gå tom for strøm, sier Hjørnholm.

Satser på halvparten av normalen

SAS har tatt grep for å unngå nettopp det at passasjerene ikke får vært med på en utenlandsreise med dem, oppgir selskapets pressesjef Annamatz.

– Vi har gjort mye for å gjøre det enklere å reise nå siden det fortsatt gjenstår regler om dokumentasjon og så videre. På de mest populære destinasjonene kan en laste opp reisedokumenter på forhånd, så man slipper å bruke tid på det på flyplassen, sier hun.

– Samtidig er det noen sikkerhetsrutiner som må gjøres der, og da må folk gjerne møte i god tid, understreker pressesjefen.

Flyselskapet krever at passasjerene bruker medisinske munnbind under deres flyginger, ifølge nettsiden til SAS.

TIL INFO: Freja Anjamatz er pressesjef i SAS Sverige, men uttaler seg om den norske delen av flyselskapet i forbindelse med utenlandsreisingen i starten av juli 2021. – Nå som det lettes på restriksjoner informerer vi passasjerer om hvilke krav som gjelder, for at man har dokumentasjon på plass, forteller hun. Vis mer byoutline SAS

Nå flyr SAS cirka 10–20 utenlandsflyginger om dagen. Det varierer litt fra dag til dag, men flesteparten går fra Oslo.

Flyselskapet venter en økning i antall reiser fremover, men likevel en pågang som er langt fra normale nivåer.

– SAS regner fortsatt med at det ikke blir en vanlig sommer, men rundt 40 prosent når det gjelder utenlandsreiser fra Norge. Innenriks er det betydelig høyere, rundt 80 prosent. For hele SAS regner vi med rundt halvparten av en vanlig sommer, sier Annamatz.

– Mye å holde styr på når en reiser

Mandag morgen ble det rapportert om køer på Gardermoen, men ifølge Avinor er dette hovedsakelig knyttet til utenlandsreisende.

– Det blir litt kø siden en ikke kan bruke disse automatiske innsjekkingsautomatene. Det har ført til manuell innsjekking via selskapets skranker med coronatester, vaksinepass og lignende, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Ulverud.

Hun fremhever at det er lettere å sjekke inn om en skal reise innenlands.

Ulverud peker også på at flyselskapene har forskjellige løsninger. SAS har for eksempel en egen elektronisk tjeneste for alle dokumentene en trenger for å fly.

– Vi oppfordrer folk om å forholde seg til meldingene fra flyselskapet sitt om hvor tidlig de burde stille opp på flyplassen, siden tiden varierer fra selskap til selskap.

Kommunikasjonssjefen sier at det er god grunn til å forvente at noen går på en smell når de vil på ferie.

– Det er jo mye som skal holdes styr på når en skal ut å reise nå. Det er bare å anta at flyselskapene avviser folk i skranken rett som det er, sier hun.

Avinor anslår at de i juli vil se omtrent 45.000 daglig reisende til og fra Oslo Lufthavn. Det er en kraftig økning fra juni da de på det meste så 10.000 reisende på en dag.

Dette er fortsatt langt lavere enn før pandemien, da Avinor var vant til å se 100.000 daglig reisende i juli.