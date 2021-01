Vil vurdere endringer i permitteringsordningen

Onsdag var statsminister Erna Solberg (H) tydelig på at regjeringen enn så lenge ikke ville forlenge permitteringsordningen, og oppfordret heller permitterte til å se etter nye jobber. Nå opplyser hun at regjeringen vurderer endringer likevel.

– Det er en utfordring når folk bare blir gående permittert og ikke blir aktivt arbeidssøkende til andre jobber, fordi de faktisk kan stille bakerst i køen i et arbeidsmarked etterpå, fordi de har vært så lenge ute av jobb, sa statsministeren til E24 onsdag.

– Alle som er permittert bør også se om det er andre jobber, sa hun.

Solberg opplyste også om at regjeringen var forberedt på å utvide ordningen hvis den måtte.

– Men å gjøre det vedtaket og bestemme seg for det i januar, i en situasjon hvor vi håper at vi skal gjøre det motsatte, nemlig stimulere til aktivitet, er kanskje litt tidlig, og litt passivt, sa hun onsdag.

Noen timer tidligere hadde regjeringen opplyst at den utvider kompensasjonsordningen ut april. Permitteringsordningen ville den imidlertid ikke forlenge, til tross for sterke ønsker fra en rekke aktører i næringslivet og fra opposisjonspartiene.

– Grønt lys til masseoppsigelser

Permitteringsperioden ble i august utvidet til 52 uker.

Av dagens 61.000 permitterte har nærmere 31.000 vært permittert helt siden nedstengningen i mars og april, viser tall NTB har fått oppgitt fra Nav. I overkant av 5.000 av disse ble permittert i mars, mens 25.500 ble permittert i april.

Det betyr at de raskt nærmer seg permitteringsgrensen på 52 uker. Dermed må bedriftene enten ta dem tilbake i jobb eller si dem opp.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier statsminister Erna Solberg vil bidra til at tusenvis blir oppsagt, hvis hun ikke straks endrer politikk.

– Hvis ikke Erna Solberg snur, gir hun grønt lys til masseoppsigelser, sier han.

Vil overkjøre regjeringen

Nå varsler Ap, Frp, Sp og SV at de igjen vil gå sammen for å overkjøre regjeringen.

Støre sier at han har tatt initiativ til et digitalt møte mellom partiene allerede mandag ettermiddag.

– Målet er å få med flertallet på Stortinget på å forlenge permitteringsperioden til 1. juli, slik at både de permitterte og bedriftene får sikkerhet for at ordningen videreføres så lenge coronatiltak reduserer driften. Vi fremmer tyve forslag som vil sikre dette, sier han.

– Og skulle det vise seg at tiltakene stanses mye før det og situasjonen i arbeidsmarkedet normaliseres, ja det er det bare å justere perioden tilbake, sier Støre videre.

Vil vurdere endringer

I et intervju søndag sier Solberg at regjeringen «i løpet av kort tid» vil gjøre en ny vurdering.

– Vi fortsetter å følge situasjonen nøye slik vi har gjort gjennom hele denne pandemien, og kommer til å vurdere endringer i permitteringsordningen i løpet av kort tid, sier hun.

Det sier hun etter en advarsel fra LO og de store hotellkjedene.

– Selskapene innleder oppsigelsesprosessene nå, slik at oppsigelsene kan tre i kraft når permitteringstiden på 52 uker for mange går ut i mars-april, sa Merethe Solberg leder avdeling 10 i Fellesforbundet (LO), som organiserer ansatte innen hotell, restaurant og kantiner i hovedstaden.

Thon-sjef Morten Thorvaldsen bekreftet at de snarlig vil starte oppsigelser av flere hundre permitterte, hvis ikke permitteringsperioden på 52 uker forlenges.

«Arrogant»

Statsministerens uttalelser om at permitterte skulle søke nye jobber tidligere denne uken, har ført til reaksjoner fra flere hold.

Ap-leder Jonas Gahr Støre betegnet utspillet som «arrogant», og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har krevd svar fra regjeringen.

– Jeg ble opprørt da jeg så det. Det Erna Solberg gjør her er å skape et bilde av at folk nærmest bare sitter med hendene i fanget og venter. Det er så langt fra sannheten som du kan komme, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til E24 torsdag.

Solberg: Flere forhold må vurderes

Søndag ettermiddag understreker statsministeren at det er flere forhold som må vurderes.

– Stortinget har andre meninger og synspunkter, ja, men de faglige rådene vi fikk i fjor var ikke å ha så mye kompensasjon, sier hun.

Hun viser videre til at beskjeden fra Holden-utvalget er at kombinasjonen av kompensasjonsordning og permitteringsregler, medførte at flere ble permittert.

– Det er altså noen faglige utfordringer knyttet til disse spørsmålene, som vi må ha med oss.

