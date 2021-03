Hele familiens inntekt etter skatt blir summert. Lønn, næringsinntekt pensjoner og aksjeutbytte er de viktigste inntektene.

Samlet inntekt etter skatt blir så delt på antall personer i familien, men på en måte som tar hensyn til at det er billigere å bo to voksne sammen og at det koster å ha barn.

Dette gir en såkalt inntekt pr. forbruksenhet. Den danner grunnlaget for å analysere inntektsfordelingen. SSB gjør det på tre måter.