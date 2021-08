Handelsbanken tror Norges Bank må roe seg: Venter to rentehopp neste år

Norges Bank vil sannsynligvis heve renten både i september og desember i år, men neste år tror Handelsbanken at sentralbanken må roe ned tempoet. – Veksttoppen i realøkonomien er trolig allerede bak oss.

Handelsbanken tror det blir slutt på den rekordlave nullrenten i høst, men tviler på at Norges Bank kan fortsette å heve renten så mye som varslet.

Det kommer fram i meglerhusets ferske konjunkturrapport.

«Norges Bank vil trolig sette opp styringsrenten både i september og desember i år, men til neste år ser vi for oss at sentralbanken må roe ned tempoet noe i rentehevingene», heter det.

Norges Bank kuttet renten med 1,5 prosentpoeng i løpet av pandemiens første måneder i fjor.

I august ga sentralbanksjef Øystein Olsen klar beskjed om at renten skal opp i september til 0,25 prosent. Det ligger også an til heving i desember. Neste år lyder bankens prognose på 2–3 hevinger.

«Vi venter to rentehevinger til neste år, ikke tre, slik det er en overveiende sannsynlighet for i Norges Banks renteprognose», skriver Handelsbanken videre.

Veksttoppen er bak oss

Meglerhuset mener Norges Banks plan er «litt for aggressiv».

«Til tross for at gjeninnhentingen er godt i rute, så er veksttoppen i realøkonomien sannsynligvis allerede bak oss.»

Prognosen for fastlandsøkonomien oppjusteres både for i år og neste år til 3,8 prosent, før Handelsbanken ser for seg en oppbremsing til 1,1 prosent i 2023.

Boligmarkedet har kjølt seg ned den siste tiden etter den sterke veksten i pandemien. Fremover venter meglerhuset en «moderat positiv» boligprisvekst.

Begrenset kronestyrking

Norges Bank ser nå ut til å bli den første vestlige sentralbanken til å heve renten etter pandemien.

Det vil også kunne gi en sterkere krone, da hverken EU eller USA ligger an til å heve sine renter med det første.

Høyere renter vil normalt alt annet like, gi en sterkere valuta. Kronen, som er en relativt liten valuta, er imidlertid svært avhengig av det som skjer ellers i markedene og verdensøkonomien.

Handelsbanken antar at kronen vil vise en «begrenset styrking over de nærmeste par årene». Om 3–6 måneder lyder prognosen på 10,40 mot euro, og ytterligere til 10,00 innen utgangen av 2023. I skrivende stund koster en euro 10,37 kroner.