Støre ut mot kameraderi-beskyldningene: – Tar sterkt avstand fra begrepet

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre går kraftig ut mot beskyldningene om kameraderi når det gjelder Jens Stoltenbergs kandidatur som sentralbanksjef.

REAGERER: Jonas Gahr Støre mener at beskyldningene om kameraderi er uberettiget. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

I forbindelse med debatten om Jens Stoltenberg skal bli Norges Bank-sjef har Ap blitt rammet av kameraderipåstander, blant annet knyttet til at sentrale aktører har møttes til middag:

I mai i fjor ble stillingen et tema da oljefondssjef Nicolai Tangen og Støre møttes til middag hos Knut Brundtland, sønn av Aps landsmoder, Gro Harlem Brundtland, meldte Aftenposten søndag.

Temaet ble også drøftet da Tangen, Jens Stoltenberg og Brundtland møttes til middag i januar i fjor, meldte TV2 mandag.

– Det ser ut som det er et kameraderi her med middager på bakrommet og kontakt mellom aktører som skal avgjøre dette. Det ser ikke bra ut, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG.

– Det som har skjedd den siste uken har bare forsterket uroen om at noen har snakket sammen om denne jobben lenge før den var utlyst og på blokken. Det er ikke et pent bilde inn i en ansettelsesprosess, sier Høyre-leder Erna Solberg.

LANGT VENNSKAP: NATO-sjef og tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenberg har et langvarig vennskap med Ap-statsminister Jonas Gahr Støre. Vis mer

Støre reagerer kraftig på beskyldningene om kameraderi.

– Jeg tar sterkt avstand fra det begrepet. Ap er demokratisk, ryddig og forholder seg til prosesser som skal gi innsyn og troverdighet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Det er to reelle søkere til stillingen som sentralbanksjef: NATO-sjef og tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– I denne saken, når det skal ansettes ny sentralbanksjef, så har Aps leder og statsminister ingen rolle, fordi jeg har erklært meg inhabil i lys av mitt lange vennskap og kjennskap med Jens Stoltenberg, sier han.

MIDDAGSVERT: Statsministersønn og megler Knut Brundtland inviterte oljefondssjef til middag med både NATO-sjef Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Vis mer

– Mange kjenner hverandre

Støre sier at prosessen blir behandlet på vanlig måte av Finansdepartementet.

Han vil ikke være til stede når den nye sentralbanksjefen blir innstilt av Kongen i statsråd, fordi han er inhabil.

– Betyr det at Vedum og du ikke prater om problemstillingen?

– Overhodet ikke. Den eneste samtalen jeg har hatt med ham er at jeg gjorde ham oppmerksom på at jeg har erklært meg inhabil, via embetsverket på Statsministerens kontor til embetsverket i Finansdepartementet.

I en e-post til VG skriver Finansdepartementet at Vedum ikke har diskutert stillingen med hverken Støre, Stoltenberg, Brundtland eller Tangen.

SØKER: Jens Stoltenberg er en av to reelle søkere til jobben som sentralbanksjef, i tillegg til visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Vis mer

– Årsaken til kameraderipåstander er blant annet knyttet til møter mellom sentrale aktører hvor du har vært med?

– Jeg forstår det bildet som noen forsøker å skape, men jeg må forholde meg til realitetene. Det at man kjenner hverandre i Norge, er det mange som gjør. Hvorvidt kjennskap og vennskap er av en slik karakter at du ikke bør delta i beslutninger, skjer også, sier Støre.

– Det har skjedd i denne saken er at mitt kjennskap til Stoltenberg gjør at jeg ikke kan være med på den debatten og avgjørelsen. Jeg har vært klar på det fra dag en.

RAUS MIDDAGSGJEST: Knut Brundtland sa at det var usedvanlig raust av Nicolai Tangen å invitere ham til drømmeseminaret hans på handelshøyskolen Wharton i Philadelphia i USA i 2019. Tangen er nå oljefondssjef og har sentralbanksjef Øystein Olsen som sjef. Vis mer

– En god kandidat

Støre sier dette om middagen hvor Støre var til stede på hos Knut Brundtland sammen med Nicolai Tangen:

– Samtalen kommer inn på Norges Banks rolle i verden, og Nicolai Tangen nevner at jobben som sentralbanksjef krever geopolitisk innsikt og at Jens Stoltenberg derfor vil være en god fremtidig kandidat til jobben.

Støre sier at han da sa fra at hvis Støre Arbeiderpartiet vinner valget og kommer i regjeringsposisjon, vil han være inhabil om Stoltenberg skulle være aktuell.

– Deretter blir det ikke snakket mer om temaet, sier han.