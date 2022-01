Tina Bru om Stoltenberg som sentralbanksjef: – For mye tvil

Høyres nestleder mener det er for mye tvil rundt hva Stoltenberg som sentralbanksjef vil ha å si for tilliten og uavhengigheten til Norges Bank.

Tina Bru registrerer at «det er skapt betydelig uro» for hva en mulig utnevnelse av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef vil ha å si for uavhengigheten til Norges Bank. Vis mer

Tina Bru, finanspolitisk talsperson og nestleder i Høyre, tar ifølge Dagens Næringsliv standpunkt om at Jens Stoltenberg ikke bør bli sentralbanksjef.

– Jeg registrerer at det er skapt betydelig uro for hva en eventuell utnevnelse av Jens Stoltenberg vil ha å si for uavhengigheten til Norges Bank. Denne uroen er også betydelig i Høyre, sier hun til avisen, og i en uttalelse som E24 har fått tilsendt.

Bru understreker at Høyre som parti ikke har tatt standpunkt i saken, da det er regjeringen som utnevner ny sentralbanksjef.

– Men jeg forventer at regjeringen ser hen til denne uroen, som er gitt utrykk for av mange aktører både i politiske og økonomiske kretser, sier hun.

– Min personlige mening er at debatten de siste månedene har vist at det hersker for mye tvil om hva en utnevnelse av Stoltenberg vil ha å si for tilliten og uavhengigheten til Norges Bank, til at det vil være en klok utnevnelse, sier hun.

Hun påpeker at hun «har ingenting imot personen Jens Stoltenberg», og påpeker at han som statsminister tok flere beslutninger «som har tjent Norge godt».

Partilederen i Høyre, Erna Solberg, har tidligere sagt at eksperter bør vurdere hvordan en eventuell ansettelse vil påvirke av uavhengigheten til sentralbanken.

– Vi trenger en debatt om dette, men vi trenger ikke en politikerdebatt, sa hun til VG i november.

Flere politikere har vært kritiske

I desember ble det kjent at Jens Stoltenberg har søkt på sentralbanksjefjobben. Han ble lansert som kandidat på kommentarplass i flere medier i løpet av høsten i fjor.

Etter at søkerlisten ble kjent har flere politikere vært kritiske til Stoltenbergs kandidatur.

Torsdag kastet også Siv Jensen seg inn i debatten, og ba Stoltenberg trekke seg i et innlegg i Dagens Næringsliv. Hun påpekte at hun ikke skrev det for å trekke Stoltenberg ned.

– Jeg skriver dette fordi jeg er opptatt av omdømmet og uavhengigheten til Norges Bank, sa hun til avisen.

– Betyr åpenbart at Finansdepartementet ikke er enige

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tolket at Finansdepartementet oppfordret Stoltenberg til å søke som at de ikke mener bakgrunnen er problematisk.

– Det betyr åpenbart at Finansdepartementet ikke er enige med at de som har påpekt at hans bakgrunn er alt for politisk til å passe i en slik rolle, sa hun til E24 i desember.

De kritiske røstene har trukket frem Stoltenbergs politiske bakgrunn, og bånd til nåværende statsminister Jonas Gahr Støre som ting som kan være problematisk for uavhengigheten til Norges Bank.

Støre sa i november at han vil melde seg inhabil om Stoltenberg søkte jobben. Verken han eller finansminister Trygve Slagsvold Vedum har hatt kontakt med ham om jobbsøknaden, har henholdsvis Finansdepartementet og Støre selv tidligere opplyst.