DNBs to rentehopp øker inntektene med tre milliarder

Bankenes renteøkninger kommer på toppen av høye strømpriser og dyrt drivstoff. – Vi er ikke bekymret for norske husholdninger, sier DNB-sjefen.

TJENTE MER: DNB-sjef Kjerstin Braathen presenterte et løft i resultatene forrige uke. Vis mer

DNB varslet om den første rentehevingen i september. Deretter kom beskjeden om høyere lånekostnader i desember.

Hvert av rentehoppene øker såkalte netto renteinntekter med halvannen milliard kroner sett over et helt år, ifølge banken. I dette anslaget ses det kun på effekten av renteøkningen.

– Det er den finansielle effekten på DNB ved at vi, som følge av at rentene justeres, justerer prisene våre. Så treffer det litt ulikt i de ulike segmentene, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen til E24.

Netto renteinntekter er forskjellen på det banken selv betaler for å låne penger og det kundene betaler når de låner av banken, og er bankens hovedkilde til inntekter.

Braathen la forrige uke frem DNB resultater for fjerde kvartal, som viste et solid løft i overskuddet med bidrag fra økte renter. Analytikerne venter at resultatene vil stige de neste årene:

– Det gir en positiv effekt med reprisingen på personkundesiden, men det er gjerne sånn at i en oppadgående rentebane så øker finansieringskostnadene først, sier DNB-sjefen.

DNB og andre banker har fulgt etter Norges Banks rentehevinger.

Norges Bank forlot nullrenten i september, og satt styringsrenten opp en gang til i desember.

Den neste renteøkningen til 0,75 prosent kommer trolig i mars. Norges Banks plan er å øke renten gradvis videre til 1,75 prosent i 2024.

Sentralbanken anslår at boliglånsrentene vil være 3,1 prosent i 2024.

Braathen fremholder at det ikke er lenge siden effektene gikk motsatt vei.

Da Norges Bank satt styringsrenten ned til null under pandemien, og DNB satt ned sine renter, representerte det et bortfall av inntekter på fem milliarder i løpet av et år, ifølge DNB-sjefen.

Dyrere lån på toppen av strømsjokk

Nå kommer dyrere lån på toppen av økte utgifter til blant annet strøm og drivstoff.

Strømsjokket har gjort et innhugg i folks privatøkonomi. Nylig advarte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at strømprisen kan bli svært høy i lang tid.

Den gjennomsnittlige utsalgsprisen på bensin, inkludert skatter og avgifter, var på 17,58 kroner literen i desember, nær det høyeste noensinne, ifølge SSB.

– Kan det gi en smell for privatøkonomien?

– Vi er ikke bekymret for det vi ser hos norske husholdninger. De aller fleste har spart mye penger under pandemien. Også i et kvartal hvor energiprisene har vært på vei opp har vi hatt usedvanlig høy vekst i innskuddene, også på personkundesiden, sier Braathen.

– Og så er forventningen fremover at i hvert fall deler av effektene vi ser på energiprisene vil være midlertidige. Og til tross for økte renter er vi på et nivå hvor Norges Bank har en rente på en halv prosent. Historisk sett er det meget lave nivåer, og betydelig lavere enn der vi var bare for to år siden, sier hun.

Slik er renteeffekten

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Investment Management, har flere bankaksjer i fondene han forvalter.

Han sier at en renteoppgang har flere effekter. Bankene får for det første høyere avkastning på egenkapitalen

– Hvis det er en prosent rente blir avkastningen bare en prosent. Er renten en prosent eller to høyere så får de litt mer. Det vil si at høyere rente vil gi automatisk høyere avkastning på egenkapitalen.

I tillegg blir marginene høyere på innskudd og utlån.

På kort sikt stiger rentene bankene selv betaler i markedet raskere enn renten på utlån, men dette vil jevne seg ut etter hvert, ifølge Næss.