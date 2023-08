Kronen «stoppet litt opp»: – Tap av momentum

Juli ble en todelt måned for kronekursen. Valutastrateg ser til kommende inflasjonstall for eventuelle nye bevegelser.

Valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken.

Mandag landet kjerneinflasjonen og bruttonasjonalproduktet (BNP) i eurosonen noe sterkere enn ventet, mens inflasjonen endte som antatt på forhånd.

Det var imidlertid få bevegelser i kronen mot euroen å skimte etter tallene. Valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken ser til neste ukes innenlandske inflasjonstall for nye eventuelle bevegelser i kronekursen. Juli-tallene kan endre noe av det sterke økonomiske bildet som har festet seg.

I første halvdel av juli hadde kronekursen en positiv utvikling. Så stoppet det litt opp, ifølge valutastrategen.

– Vi fikk litt tap av momentum i siste halvdel av juli, kanskje på tross av at markedet virker å like risikofylte investeringer, samtidig som at forventningene til norske renter fortsetter å stige mer relativt til våre største handelspartnere, sier Knudsen.

Mandag kveld koster én euro 11,15 kroner, mens en dollar koster 10,12 kroner.

– Endrer ikke sentimentet

Knudsen tror kronen vil svekke seg om nøkkeltallene neste torsdag kommer lavere enn ventet, men at det vil avhenge av nivåene neste uke. I tillegg vil markedet fortsatt vente en rentetopp på 4,25 prosent.

– Hvis vi får en nedsideoverraskelse på inflasjonen for juli blir nok sannsynligheten for en rentetopp på 4,5 prosent blir priset bort. Det skal mye til for at vi ikke får en rentetopp på 4,25, som vi har i prognosene våre, sier han.

Høyere rente i Norge kan bety en sterkere norsk krone, da det gjerne gir bedre avkastning for investorer å eie valuta i land med høye renter enn lave.

Den norske valutaen er fremdeles på et langt svakere nivå enn ved nyttår. Ved inngangen til året kostet euroen 10,51 kroner, mens dollaren kostet 9,84 kroner.

Ifølge valutastrategen bekrefter mandagens tall synet på at aktivitetsbildet ser ut til å være litt på den sterke siden av det som har vært forventningen, gitt den høye inflasjonen.

– Like fullt tenker jeg at det ikke endrer noe av sentimentet vi har om at inflasjonen er for høy, og at rentetoppen enda ikke er nådd, sier Knudsen.

I Europa er det ikke sikkert at toppen kommer i september, men inn i fjerde kvartal, forklarer han.

– Rentetoppen kan komme senere, som markedet priser inn blant annet i USA i november, sier valutastrategen.

Sterke tall fra USA

Videre får vi amerikanske nøkkeltall denne uken, der arbeidsmarkedstall og «nonfarm payroll»-tall «nonfarm payroll»-tall«Nonfarm payrolls» viser hvor mange jobber det ble skapt i USA utenom landbruket, og gir en god pekepinn på aktiviteten i den amerikanske økonomien – derfor blir det ofte kalt «månedens viktigste tall». blir viktig. Tallene har hittil overrasket på oppsiden og vært sterkere enn ventet. Det påvirker også kronekursen mot dollar.

Mange nye jobber og fortsatt sterk lønnsvekst har bidratt til etterspørsel i den amerikanske økonomien. Det gir sterk vekst, ifølge Knudsen.

Jan Andreassen, sjefsøkonom i Eika gruppen, mener kronen skal styrke seg i tiden fremover, og at utviklingen kan skje raskere enn forventet.

– Siden 1.juni har kronen styrket seg allerede med 6 prosent. Det går mot en reversering av den pussige kronesvekkelsen. Utviklingen drives i hovedsak av vekstutsikter og styrking i statsfinanser, sier Andreassen og legger til:

– I USA og EU vil de være nødt til å stramme inn, det kommer til å drive kronen sterkere.

Andreassen ser at det høye rentenivået i EU har hatt en avkjølende effekt, og begynt å slå inn på markedene.

– Det er kraftig boligprisfall i mange land, sterk nedgang i lånetilbølighet, og det er klart at inflasjonen kommer ned om en stund.

Verdensøkonomien går inn i en svak og vanskelig periode, med innstramminger både i USA og Europa, hvilket vil ha en smittende effekt på norsk økonomi.

– Da får sentralbanken to byrder: både at det går dårligere, og at det strammes inn, samtidig som renten går ned, det gjelder både EU og USA.