Kraftig kronesvekkelse: – Man vet at mye kan skje i helgen

Fornyet bankuro og oljeprisfall gjør dollaren nesten 20 øre dyrere på få timer. Swedbanks sjeføkonom ser enda svakere krone på lang sikt.

RISIKOFRYKT på børsene kombinert med oljeprisfall er dårlig nytt for kronekursen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Kraftig kronesvekkelse gjør dollaren nær 20 øre dyrere på få timer. Nå koster en dollar 10,56 kroner.

Det skjer samtidig som børsene faller markant, idet bankuroen i Europa blusser opp igjen. I tillegg faller oljeprisen nær tre dollar for dagen til 72,7 dollar.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank forklarer at kronen typisk svekker seg når stemningen surner.

– Det ser i stor grad ut til å være knyttet til uro rundt Deutsche Bank, så bankuroen er helt klart ikke over, sier han til E24.

Les på E24+ Norges Bank sliter i motbakke

Martinsen viser til stadig nye nyheter og usikkerhet knyttet til banksektoren.

– Usikkerheten dreier seg om problemene kommer til å spre seg til øvrige banker, og det ser ut til å trekke markedet mye ned i dag.

I tider med frykt og risikoaversjon rømmer investorene ofte til sikre investeringer, som dollar. Da er det også færre som tør å satse på kronen.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank tror kronen kan gå enda svakere på lang sikt.

Helgefrykt

Økonomen peker også på at mange nå rett før helgen frykter hva som kan skje mens markedene er stengt.

– Man vet fra finanskrisen at mye kan skje i helgen, så det kan forsterke markedsbevegelsene. Det er bare en spekulasjon, men ikke unaturlig at investorer tar ned risikoen litt før helgen, sier Martinsen.

Også i forkant av forrige helg, da Credit Suisse endte med å bli tvangssolgt, var det usikkerhet på tampen av fredagen.

– Det er fascinerende å se at til tross for at Norges Bank økte rentene og la større vekt på kronekursen enn tidligere, så svekker kronen seg igjen i dag. Det viser styrken av det internasjonale markedet.

DYR DOLLAR: Det blir dyrt for å handle fra USA når dollaren stiger i verdi.

– Må ikke se seg blind på kronen

Norges Bank hevet renten til 3,0 prosent torsdag, men signaliserte samtidig flere rentehevinger fremover enn tidligere. Svak krone var en av årsakene til det.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache var også klar på at ytterligere kronesvekkelse kunne gi enda høyere rentetopp enn 3,5 prosent, som de nå ser for seg. Kronen styrket seg litt etter uttalelsene.

Martinsen peker på to ulike forhold som trekker i hver sin retning. Mens uroen i seg selv kan tale for lavere rente, både internasjonalt og dermed også her hjemme, kan svak krone gjøre det vanskelig å få inflasjonen ned.

– Norges Bank må ikke bare se seg blind på kronekursen og rentedifferansen. rentedifferansen.Forskjellen mellom rentene i Norge og andre land. Hever vi renten like mye som andre, så er rentedifferansen uendret. Det er en balansegang her, sier han.

Les også Tror på kronestyrking som bidrar til å få prisveksten ned

Enda svakere på lang sikt

Å spå noe om kronens videre bevegelser på kort sikt er utrolig vanskelig, med så store daglige svingninger.

– Hadde man visst hvordan bankuroen spiller seg ut, så kunne man visst det, sier Martinsen.

Han trekker imidlertid fram at med tanke på at det trolig ligger an til svakere global vekst og børsfall, så tilsier det historisk sett en svak krone.

– I det lengre bildet, 3–5 år frem, tror jeg fraværet av internasjonale investeringer i Norge vil gi enda svakere krone enn vi ser i dag.

– Det er jo fascinerende at Norges som land aldri har tjent mer penger enn i fjor, likevel greide ikke kronen å dra nytte av det, tilføyer økonomen.

Det siste året har kronen svekket seg rundt 20 prosent mot dollar og euro. Samtidig steg Norges olje- og gassinntekter til nye rekorder i fjor.