Atle Antonsen halverte eget utbytte etter turbulent år

Til tross for at Antonsen trakk seg fra rampelyset på tampen av året, var inntektene omtrent de samme som året før.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Antonsens selskap, Panface, dro inn over 8 millioner kroner i 2022. Det er omtrent 100.000 kroner mindre enn året før. Resultatet falt derimot, og etter skatt landet det til slutt på 4,3 millioner kroner, noe som er en nedgang på 1,7 millioner fra 2021.

Antonsen valgte også å ta et vesentlig lavere utbytte i 2022 enn han gjorde året før. Regnskapet viser et utbytte på 2,1 millioner koner mot 4,4 millioner året før. Lønnskostnadene i selskapet var tilnærmet lik som i 2021, hvor utgiftsposten havnet på rett under millionen.

Finansavisen omtalte saken først.

Turbulent år

I november i fjor skrev samfunnsdebattanten og forfatteren Sumaya Jirde Ali på Facebook at hun hadde politianmeldt Antonsen for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd etter en episode på Bar Boca i Oslo.

Statsadvokaten henla senere saken på bevisets stilling.

Antonsen beklaget det som skjedde samme kveld som saken ble kjent. Han har samtidig vært klar på at det ikke har vært snakk om bevisste hatefulle ytringer.

– Det endrer likevel ikke det faktum at han oppførte seg forferdelig dårlig denne kvelden, sa Antonsens advokat, Marianne Klausen, i en uttalelse ifølge VG.

Tilbake både på radio og tv

Antonsen tok en pause både fra «Kongen Befaler» hos Discovery og radioprogrammet «Misjonen» på P4. Anmeldelsen ble senere henlagt og Antonsen var tilbake sammen med kompanjon Johan Golden i «Misjonen» i januar. Der fortalte han at han skammet seg mye i perioden etter hendelsen og at han til slutt måtte rømme landet.

Bård Ylvisåker ledet seersuksessen «Kongen Befaler» i Antonsens fravær sist sesong, men til høsten er komikeren tilbake.

Tidligere i år ble det kjent at 53-åringen hadde søkt tilskuddsstøtte fra Norsk filminstitutt (NFI) for støtte til en film med arbeidstittel «Blackface». I mai kom avslaget.

I søknaden beskrev Antonsen manuset på denne måten:

«Den skandaliserte stjernen mister alt, og mottar nasjonens kollektive fordømmelse etter et blackfaceinnslag han fremfører i sitt eget TV-program. En dannelsesreise med storebroren skal endre alt».

Da VG omtalte søknaden i mars, uttalte Antonsen følgende:

– Foreløpig er jeg kun helt i startfasen med utvikling av dette filmprosjektet. Filmideen er ren fiksjon og baserer seg naturligvis ikke på noe som helst rundt selve hendelsen, skrev Atle Antonsen i en kommentar til VG.

Han opplyste videre at det likevel hadde vært en periode med selvransakelse, som også hadde gitt ny forståelse og innsikt på mange plan.