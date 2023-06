«Isflasjon»: – Betalte rundt 60 kroner for én

De siste to årene har isprisene steget mer enn 16 prosent. Kronesvekkelsen kan gjøre det vanskeligere for Norges Bank å få ned prisene på både is og andre matvarer.

Alba Arnesen og pappa Thor Arnesen med is på Aker Brygge.

– Jeg spiser ikke så mye is at det går utover budsjettet, men merker jo at det har blitt dyrere, sier Thor Arnesen til E24.

Sammen med datteren Alba Arnesen har han unt seg en is i finværet på Aker Brygge, midt i Oslo. Foran iskioskene på brygga er det med jevne mellomrom godt med kø.

– Hvor mye betalte du for isen?

– Det var vel rundt 60 kroner for én.

Det var tidvis lange køer foran iskioskene da E24 besøkte Aker Brygge denne uken.

Har økt 16 prosent på to år

Iskremen du kjøper for å kjøle deg ned sommeren 2023, er over 16 prosent dyrere enn for to år siden.

– Ja, det stemmer. Prisen på iskrem har økt 16,6 prosent sammenlignet med april 2021, sier Espen Kristiansen, seksjonsleder ved Seksjon for prisstatistikk i SSB.

Det er 3,8 prosent høyere enn den generelle prisveksten i samme periode, som er på 12,2 prosent.

Matvareprisene trakk opp

Fredag kommer det ferske inflasjonstall fra SSB.

Økonomene venter en prisvekst på 6,3 prosent, ifølge estimater fra Bloomberg.

I april landet den generelle prisveksten på 6,4 prosent, sammenlignet med for ett år siden.

Det er fortsatt langt over Norges Banks mål om prisveksten på rundt 2 prosent, selv om inflasjonen har dempet seg siden toppen i fjor høst.

Det var særlig matvareprisene som trakk opp forrige måned.

Økonomer E24 snakket med da, mente prisveksten kan indikere en høyere rentetopp.

De tre venninnene (fra venstre) Sabiha, Mulija og Emina tar seg en pause i Oslo-sola. – Is er en luksusvare, mat er noe man må ha, sier Mulija.

Kronesvekkelsen bidrar

DNB venter en prisvekst på 6,4 prosent i mai.

– Det er litt over Norges Banks anslag fra mars. Sammen med kronesvekkelsen vi har hatt siden den tid, er det et godt argument for Norges Bank når de skal heve renten i juni, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal.

Dersom inflasjonen skulle bli en god del høyere enn antatt, mener han det fortsatt skal mye til for at styringsrenten heves med 50 basispoeng, en såkalt «dobbel renteheving».

– Men det er sannsynlig at det vil heve rentebanen noe og holde rentene høyere over lengre tid, sier Aamdal.

Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets.

– Ser du noen ende på inflasjonen, eller er det tegn til at den biter seg fast?

– Det er litt både-og. Vi venter at både inflasjonen vil avta litt fremover. Det henger mye på energiprisene. Samtidig kan kronesvekkelsen gjør at den ikke blir så sterk som vi har trodd tidligere.

Seniorøkonomen peker på at energiprisene har gått ned.

– Både olje- og gassprisen har kommet ned den siste tiden. Vi kan ikke utelukke nye vekstimpulser herfra, men vi står ikke overfor det samme sjokket som i fjor.

Da forplantet både økningen i energipriser og en del råvarepriser seg inn i norske priser, sier Aamdal.

– Nå har mange råvarepriser kommet ned igjen eller flatet ut. Også transportkostnader er normalisert. Det kan bidra til at vareprisinflasjonen kommer en del ned. Samtidig har lønnsveksten økt, og det kan komme ut i høye tjenestepriser. Så det er litt ulike vridninger her, sier seniorøkonomen.

Kraftig hopp i sukkerprisene

Også Kristiansen i SSB peker på at råvareprisene har kommet en del ned i det siste.

En del varer som matolje og korn har internasjonalt gått ned fra svært høye nivåer, men prisen sukker bare har fortsatt å stige.

Det kan være noe av forklaringen på høye ispriser denne sommeren.

– Og den har gått opp ganske kraftig det siste halvåret. Samtidig har trolig ikke prisveksten slått ut helt hos konsumentene ennå, sier seksjonslederen.

Den nylige oppdaterte sukkerindeksen til FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) viser utviklingen:

– En prioritering

Økte ispriser ser foreløpig ikke ut til å skremme bort nordmenn fra frysedisken.

Kine Haugen (37), som E24 møter på bryggekanten i Oslo, er en av kundene som ikke lar seg skremme.

Om prisstigningen generelt forteller hun at hun forsøker å kjøpe rimelige varer og holde utgiftene nede.

Kine Haugen forsøker å holde utgiftene nede, men synes man skal unne seg en is hver dag.

– Men jeg synes man skal unne seg en is hver dag om sommeren.

– Så du kommer ikke til å kutte i isforbruket selv om prisene har steget?

– Nei, jeg kommer til å fortsette å spise like mye is. Det er en prioritering for meg, sier hun med et smil.