Sjeføkonom tror revidert nasjonalbudsjett kan gi høyere rente: – Styrker troen på fire prosent

Kjersti Haugland i DNB Markets sier regjeringen legger opp til noe høyere oljepengebruk enn ventet.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Regjeringen jekker opp oljepengebruken til 373 milliarder kroner, 56 milliarder mer enn det som var anslått i fjor høst. Det kommer frem i revidert nasjonalbudsjett.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier at det at regjeringen økte oljepengebruken ikke var noen overraskelse.

– Men det var nok litt høyere oljepengebruk enn vi hadde trodd, samlet sett. Vi hadde trodd at regjeringen i dagens situasjon ville bestrebe seg på å legge frem et budsjett som er nokså nøytralt på økonomien.

Dette kan føre til at Norges Bank hever renten mer enn det DNB Markets selv ventet i mars, og det styrker troen på en rentetopp på fire prosent, sier hun. Dagens styringsrente ligger på 3,25 prosent.

Innenfor handlingsregelen

– Hva er det særlig som øker pengebruken?

– En viktig bidragsyter er veldig mye høyere prisvekst enn forventet. Nå kompenserer regjeringen for disse kostnadsøkningene. Og så er det utgifter knyttet til krigen i Ukraina.

– Hva tenker du om at regjeringen bruker tre prosent av fondet?

– Det er godt innenfor handlingsregelen. Man kan ikke arrestere regjeringen for å bruke mer enn det handlingsregelen. Man kunne argumentert for at man kunne holdt mer tilbake, arbeidsledigheten er jo veldig lav. Samtidig saktner veksten farten.

Usikker på utslag

– Så vidt jeg kan se er dette noe mer ekspansivt enn det Norges Bank hadde antatt, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom.

Hun refererer til at Norges Bank har lagt til grunn en oljepengebruk tilsvarende 2,8 prosent av oljefondet. Oljepengebruken som er presentert i revidert budsjett tilsvarer 3,0 prosent.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom.

– Isolert sett trekker dette rentebanen noe opp i forhold til Norges Banks antagelser. Men hvor mye dette utgjør til slutt er vanskelig å vurdere. Det kan trekke i retning av litt høyere rente, men det er ikke gitt at det har så veldig store utslag, sier hun.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken støtter Due Andresen i at dette er et «marginalt mer ekspansivt budsjett enn det Norges Bank så for seg».

– Dette ventes å trekke opp fastlandsøkonomien med mellom 0,3 og 0,4 prosent. Det vil trekke rentebanen marginalt noe opp.