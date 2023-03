Unio-sjef: – Vil kreve mer enn fem prosent

For første gang tar en av de store arbeidstagerorganisasjonene til orde for å at de må ha mer enn fem prosent lønnsvekst i året lønnsoppgjør.

FEMMER: Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio vil opp på femtallet i årets lønnsoppgjør.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger

Ikke helt overraskende er det Unio som løfter fanen over fem prosent.

På bakgrunn av prisanslaget i TBU og med de siste tre år i friskt minne, hvor offentlig sektor har blitt hengende langt etter privat sektor, er det naturlig at Unio vil kreve mer enn fem prosent i årets oppgjør, sier forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio til VG.

SLITER MED REKRUTTERINGEN: Rønning-Aaby sier oppgjøret må bidra til å sikre rekruttering til offentlig sektor.

Handlingsrom mellom 4,8 og 5,4

Unio er den nest største hovedorganisasjonen på arbeidstakersiden, etter LO. Unios største yrkesgrupper er lærerne og sykepleierne.

Foreløpig anslag fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) viser at prisene er forventet å øke med 4,8 prosent i Norge, mot 5,4 i land norske bedrifter konkurrerer med.

TBU er et utvalg som legger frem det statistiske grunnlaget før lønnsoppgjørene.

Deres endelig rapport kommer senere i mars, før oppgjøret innledes 27. mars.

– Beholde ansatte

Rønning-Aaby tar forbehold om at de må justere hvis prisveksttallene fra TBU blir justert i den endelige rapporten.

Han sier et krav over fem prosent er helt nødvendig, både fordi de aller fleste arbeidstakerne i Norge opplevde en ganske kraftig realønnsnedgang i fjor, da prisene steg med 5,8 prosent og lønningene med 4,1.

– Lønnsoppgjøret må bidra til at vi klarer å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning i offentlig sektor. Det må til dersom vi skal løse bemanningskrisen, sier Rønning-Aaby.

Unio kommer med sin endelige inntektspolitiske uttalelse onsdag 8. mars.

LO har allerede presentert sitt krav.

VIL HA MER ENN 4,8: LO-leder Peggy Hessen Følsvik (f.h.), leder Mette Nord i Fagforbundet og Jørn Eggum i Fellesforbundet vedtok nivået på LOs krav i representantskapet 21. februar.

LOs krav

Det skjedde tirsdag 21. februar da representantskapet i LO fremme sitt hovedkrav til vårens lønnsoppgjør.

De vedtok at kravet skal være «økt kjøpekraft kjøpekraftKalles også disponibel reallønn, og er den inntekten man sitter igjen med når skatteendringer og prisstigning er trukket fra bruttolønna. Om lønnen øker mer enn pris og beskatning, øker kjøpekraften. Kilde: NHO.», som betyr at lønningene skal stige mer enn prisene i år.

Hvis det foreløpig anslaget til TBU legges til grunn, må lønningene øke med mer enn 4,8 prosent, for at LOs krav skal innfris.

Rønning-Aabys uttalelser forteller at Unio ikke vil legge listen litt over 4,8, men over fem prosent.