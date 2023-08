Kamp om pensjon splitter LO. Fellesforbundets leder gikk inn i «løvens hule».

LOs siste sjanse for å få på plass ny AFP-ordning er om mindre enn et år. Men Fellesforbundet kan sette en stopper for flere års arbeid.

Jørn Eggum er ikke klar for å ta medlemmene sine ut i storstreik for en ny, ukjent AFP-ordning.

Kortversjonen AFP-ordningen, en pensjonsordning for norske arbeidere, er ifølge en ny rapport urettferdig overfor ansatte i service- og handelsbransjen.

Arbeidsgivere for om lag 900 000 ansatte betaler inn til AFP-ordningen, men bare litt over 100 000 arbeidere benytter seg av pensjonen.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av E24s journalister

AFP-ordningen er urettferdig for ansatte i service- og handelsnæringene.

Det er hovedkonklusjonen i en ny rapport utarbeidet av Actecan for to LO-forbund i privat sektor, sammen med NHO Service og Handel.

De stiller med samlet front for å be om at ordningen endres ved neste års hovedoppgjør.

Men de som LO-forbundene prøver å overbevise, er ikke arbeidsgiversiden. Det er sine egne kolleger i Fellesforbundet. Og de setter seg på bakbena.

Ordningen treffer dårlig

I dag betaler arbeidsgiverne til i underkant av 900.000 ansatte inn til AFP-ordningen. Men bare i overkant av 100.000 tar ut AFP-pensjonen.

AFP-ordningen Avtalefestet pensjon er en form for førtidspensjon i privat sektor, som gjør det mulig for ansatte å gå av med pensjon allerede fra fylte 62 år. I dagens ordning betaler alle bedrifter som er tilknyttet en tariffavtale med AFP, penger inn til en felles pott. Når en ansatt får innvilget AFP, kommer pengene herfra. For å få lov til å gå av med AFP må du blant annet ha jobbet syv av de ni siste årene før du fyller 62 i en bedrift som er tilknyttet AFP. Tidligere evalueringer av ordningen har trukket dette frem som en utfordring, fordi det er mange som ikke oppfyller dette kravet. Vis mer

Rapporten skisserer opp flere grunner til at den ikke treffer service- og handelsnæringen:

Mange arbeidsplasser, for eksempel i butikker eller restauranter, har unge arbeidstagere. De ansatte i disse bedriftene blir sjelden værende lenge nok til å gå av med AFP.

Det er høy utskiftning av ansatte, og folk blir sjelden værende lenge nok til at de kvalifiserer til AFP.

Mange, som renholds- eller vektertjenester, deltar i anbudsprosesser, som ofte fører til at de ansatte må bytte selskap. Det kan føre til at de ansatte faller ut av AFP-ordningen.

Resultatet er, ifølge rapporten, at bedrifter i disse næringene betaler inn til en ordning som allerede høytlønte ansatte i industrien nytter godt av.

Om rapporten Produsert av Actecan på vegne av Handel og Kontor i Norge, Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Handel og Service. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund støttet fremlegget av rapporten under Arendalsuka. Vis mer

Skremmer vekk bedrifter

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn, mener AFP-ordningen skremmer arbeidsgivere fra å bli organisert.

– Det er den sikreste måten å beholde lav organisasjonsgrad på i vår del av arbeidslivet, sier hun.

Hun mener bedrifter i servicenæringen ikke vil ha tariffavtale med AFP-ordning, fordi det er dyrt. I tillegg kan de ikke bruke det til å rekruttere dyktige ansatte, for de vil sjelden kunne dra nytte av ordningen.

Sjef for NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn, er redd AFP vil bli en straffetoll for hennes medlemmer.

Handel og Kontor-leder Christopher Beckham mener AFP-ordningen ikke kommer hans medlemmer i varehandel og servicesektoren til gode.

– Rapporten viser det vi har antatt. AFP-ordningen treffer folk i industrien, mens mange av våre medlemmer i service ikke når opp. Vi er nødt til å ha en ordning som treffer bedre, sier han.

HK-leder Christopher Beckham tror en ny AFP-ordning er mulig.

Kamp om AFP

I 2021 ble LO og NHO enige om noen overordnede prinsipper for en ny ordning. Men noe nærmere en løsning har de ikke kommet.

I år er siste sjansen for LO. De har bestemt at ordningen må reformeres innen denne stortingsperioden, og da er neste års hovedoppgjør siste mulighet.

For å få til det må LO stå samlet om kravet. Det jobbes på spreng i LOs AFP-utvalg for å finne en modell som hele organisasjonen kan akseptere innen LOs representantskapsmøte i februar.

Fellesforbundet skal ta et standpunkt på landsmøtet i oktober. Enn så lenge sier de nei.

Venner i «løvens hule»

Det var dette standpunktet Eggum la frem på rapportlanseringen under Arendalsuka i regi av HK. Han var invitert inn i det ordstyreren for anledningen beskrev som «løvens hule».

Sjelden ordbruk når en forbundsleder i LO møter kolleger.

Det var en tydelig engasjert leder som møtte forsamlingen:

– For dem som ikke får noen ting, er jeg enig med at det er urettferdig. Men den ordningen vi snakker om, noe som ikke vi vet om kan finansieres, vi vet ikke hva ytelsen kommer til å bli på slutten, vi aner ikke hvordan dette kommer til å virke, ja, er det rettferdig at noen skal ta stilling til noe som vi ikke vet hva er, når vi vet hva vi har? Da er det et veddemål, sier han.

For å sette makt bak kravene må LO kunne true NHO med streik. Men budskapet fra Eggum er tydelig:

– Jeg, som har flest medlemmer i privat sektor, kan ikke ta ut folk i en streik på grunnlag av noe som de ikke vil ha.

De fleste streikende under storstreiken i 2023 var Fellesforbundet-leder Jørn Eggums medlemmer. Her under streikemarkering med LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Vil ta vare på alle sliterne

Beckham sier til E24 at han forstår Eggum og hans medlemmer godt, men forsikrer at forbundene vil jobbe sammen for en ordning som fungerer best for flest.

– Det er en grunn til at LO-kongressen vedtok at vi må ha ny AFP-ordning. Jeg er opptatt av at både sliterne i industrien og sliterne som står på betongen i varehandelen skal få like god AFP-ordning.

Sjeføkonom i LO og leder for AFP-utvalget, Roger Bjørnstad, sier de jobber for en løsning som ivaretar hele LO-fellesskapets interesser.

– Det er et engasjement blant noen, men alle skal få si sin mening før vi konkluderer, sier han.

Men sier Fellesforbundet nei, kan det bli vanskelig for LO.

HK, NAF og Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet organiserer til sammen 140.000 ansatte. Fellesforbundet alene har rundt 160.000 medlemmer.