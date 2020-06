Da Norge ble stengt ned, trøstet vi oss med ny grill

Barer og restauranter ble stengt midt i mars. Nordmenn kompenserte med å kjøpe masse maling og ny grill. Målt med kortbruken har vareforbruket steget kraftig under koronaen.

Bjørn-Kowalski Hansen (t.v.) kjøper sparkel av butikksjef Henrik Husvåg Pettersen på Storo i Oslo. Snart skal han bråke litt i blokken. Vis mer Olav Olsen

– Det er flere lyder i blokken enn ellers. Det er tydelig at folk pusser opp under koronaen, sier Bjørn-Kowalski Hansen.

Han er på Jernia på Storosenteret i Oslo for å kjøpe sparkel.

– Noen bilder skal ned, og nye skal opp, forteller han. Gamle hull i murveggen må fylles med sparkel.

Han er ikke alene om å pusse opp under koronaen. I løpet av koronakrisen har nordmenns forbruk delt seg og tatt to ulike veier.

Vareforbruket har holdt seg godt oppe og økt. Det ligger nå betydelig høyere enn på samme tid i fjor, målt ved verdien av nordmenns kortbruk frem til og med mandag 8. juni.

Bensinstasjoner og virksomheter som selger tjenester av ymse slag, har tatt en annen vei. Her er kortbruken fremdeles 10–35 prosent lavere enn i den samme perioden i fjor. Men det har vært en markert oppgang fra bunnen i siste halvdel av mars.

Bank Axept har utarbeidet tallene for Aftenposten. De omfatter verdien av all bruk av Bank Axept betalingskort fra norske banker, brukt i fysiske butikker. Kredittkort, netthandel og Vipps er ikke omfattet.

Bank Axept er norske bankers løsning for betalingskort i Norge.

Folk skifter fra reise til ting

– Jeg er overrasket over hvor raskt kortbruken er kommet opp, sier kommersiell direktør Vegar Heir i Vipps AS. Bank Axept ble en del av Vipps AS fra 2018.

Mat må folk ha, så at kortbruken i dagligvarebutikkene holder seg oppe, er ikke så rart. Heir er mer overrasket over den såkalte faghandelen, det vil si butikker som selger andre ting enn dagligvarer.

Kommersiell direktør Vegar Heir i Vipps AS. Vis mer Ilja C. Hendel /Vipps

– Koronaen førte til at folk ikke reiste bort i påsken, og storbyturene i langhelgene i mai gikk i vasken. Sommerferien til utlandet ligger også dårlig an. Folk har kompensert med å kjøp inn nytt til hus, hytte og hage. Mange pusser opp i stedet for å reise bort, sier han.

Folk liker å male

Butikksjef Henrik Husvåg Pettersen på Jernia på Storo sier butikkens omsetning hittil i år ligger 50 prosent høyere enn i fjor.

– Vi fikk en liten nedgang etter nedstengningen midt i mars. Men etter et par uker snudde det. Deretter har omsetningen økt kraftig, sier han.

Pettersens kunder liker å male.

– Maling er definitivt den varen som har økt mest. Mange har fått tid til å gjøre det de skulle gjort for lenge siden, sier han.

Ellers går det mye i griller og høytrykksspylere. – Folk må være hjemme, og da liker de å kose seg og fikse ting, sier han.

Adm. direktør Espen Karlsen i Jernia sier kjeden i april og mai omsatte for over 40 prosent mer enn i de samme måneden i fjor.

Butikksjef Henrik Husvåg Pettersen på Jernia på Storo i Oslo har økt omsetningen med 50 prosent hittil i år. Vis mer Olav Olsen

Kortbruk fordelt på seks typer butikker og utsalgssteder Dagligvare: dagligvarebutikker. Sto for 45 prosent av kortomsetningen i januar og februar i år. Faghandel: kjøp av fysiske varer unntatt mat og drikke. Eksempler er apotek, byggevare, klær og sko, elektro og kjeder som tilbyr et bredt vareutvalg. 30 prosent av kortomsetningen. Servering: utsalgssteder som selger mat og drikke. Eksempler er restauranter, barer, kafeer, bakerier og kantiner. 9 prosent av kortomsetningen Kiosk og bensin: utsalgssteder som selger drivstoff og kioskvarer. 3 prosent av kortomsetningen. Tjenester: utsalgssteder som i hovedsak tilbyr tjenester. Eksempler er frisører, transport, post, tipping og fritids- og kulturtilbud. 9 prosent av kortomsetningen. Helsevesen: legesentre, tannleger, sykehus og private klinikker. 4 prosent av kortomsetningen. Kilde: BankAxept/Vipps. Vis mer vg-expand-down

Tjenester henger etter

Kortbruken tyder på at forbruket av alle slags tjenester som frisør, restaurant, kafeer og barer fortsatt henger langt etter i forhold til i fjor.

– Innen en rekke tjenester er det fortsatt begrensninger på kapasiteten. Derfor har omsetningen ennå ikke kommet opp på nivået fra i fjor, sier Heir.

Målt ved kortbruken ligger omsetningen innen tjenestesektoren fortsatt 20–40 prosent under nivået for ett år siden.

Unntaket er helsetjenester, det vil si kortbruk hos tannleger og leger og på sykehus og legesentre. Der er omsetningen nesten oppe på nivået fra i fjor. Det er i ferd med å normalisere seg.

Innen servering er det fortsatt et stykke igjen til gamle høyder. Smittevern gjør at kapasiteten er redusert. Fursetgruppen AS driver catering og 17 restauranter i Oslo-området.

– På uteserveringene er vi tilbake på 50–60 prosent av normalen. På restaurantene ligger vi litt lavere, sier innehaver Bjørn Tore Furset.

To års sprang i løpet av tre måneder

Netthandel er ikke med i tallene, men Heir ser av andre tall at den har tatt seg kraftig opp. Særlig gjelder dette innen varehandel på nett, mens det er kraftig nedgang innen reiser og billettkjøp.

– Derfor er nok omsetningsveksten innen varehandel enda sterkere enn tallene for kortbruk viser. I løpet av tre måneder har vi tatt et sprang fremover tilsvarende to år i netthandel, sier han.

Spiser mer hjemme

I alle butikker som selger mat og ting, har kortbruken helt siden midten av april stort sett ligget 10–20 prosent høyere enn i den samme perioden i fjor.

Dagligvarer har jevnt over ligget høyere enn faghandel. Men faghandel har kommet sterkt etter 20. mai.

Norgesgruppen er størst innen dagligvare. Kommunikasjonssjef Kine Søyland ser klare spor av koronaen i gruppens butikker, det vil si Kiwi, Meny, Spar og Joker.

– Grensene ble stengt, folk spiser mer hjemme i stedet for på restaurant og i kantinen, de baker mer, og de går ikke til kiosken, sier hun.

Tjenester momentant rammet

Tallene viser hvordan virksomheter som selger tjenester, ble momentant rammet da store deler av Norge ble stengt 12. mars. Omsetningen målt ved kortbruken sank med nesten 80 prosent.

Dagligvarer fikk derimot et kraftig hopp oppover rett etter 12. mars på grunn av hamstring. Virksomheter av typen «kioskvarer og bensin» la seg midt imellom med et fall i kortomsetningen på rundt 40 prosent.

Hansen på Bjølsen har små to barn som skal i seng om kvelden. Det går dårlig sammen med lydene fra alle som pusser opp.

– Det vekker barna. Jeg er den sure bergenseren i blokken.

Snart er det hans tur til å bråke litt.