Økokrim-sjefen kan være inhabil i DNB-etterforskning

Etter to uker som sjef i Økokrim har Pål Lønseth nå erklært seg inhabil i to pågående etterforskninger. Nå skal det vurderes det nå om han også må erklære seg inhabil i etterforskningen av DNB.

Publisert: Publisert: 28. juni 2020 19:24

Det skriver NRK søndag kveld.

– Spørsmålet om inhabilitet i DNB-saken er ikke avgjort. Ellers vurderer jeg løpende habilitetsspørsmål etter hvert som jeg får oversikt over saksporteføljen, sier Lønseth til kanalen.

Tilbake i november åpnet Økokrim etterforskning mot DNB i kjølvannet av påstått korrupsjon i Namibia. Dette skjedde etter at det ble kjent at DNB skal ha vært sentral i transaksjoner hvor blant annet namibiske embetsmenn skal ha fått betalt bestikkelser av den islandske fiskegiganten Samherji i forbindelse med fiskekvoter.

– Jeg har vært berørt i den saken ved at jeg var advokat for et selskap som nok ligger veldig i randsonen for den etterforskningen, og kanskje langt utenfor. Men det er en av sakene som jeg er kjent med, og som vi må vurdere konkret habilitetsspørsmål på, men der har vi ikke truffet noen beslutning, sier Lønseth.

Den nyansatte Økokrim-sjefen opplyser videre at det teamet som arbeider med saken har fått beskjed om at han kan være inhabil i saken, og at han derfor ikke vil ha innsyn i saken utover å forstå hva den dreier seg om.

Avgjørelsen om Lønseth er inhabil vil ikke bli tatt før over sommeren, skriver NRK.

Da saken ble kjent sa DNBs daværende informasjonsdirektør Even Westerveld til E24 at banken hadde hatt god dialog med Økokrim og at beslutningen om å starte etterforskning førte til at banken fikk muligheten til å dele alt de vet om saken med Økokrim, inkludert fortrolige kundeopplysninger.

