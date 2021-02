Forskjeller i lønnsveksten: Disse ble lønnstapere

Ansatte i helseforetak var blant de med lavest lønnsvekst i fjor. Samtidig topper varehandel og finanstjenestene listen, ifølge ferske beregninger.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har mandag lagt frem sin foreløpige rapport om grunnlaget for lønnsoppgjørene for 2021.

Her anslår utvalget en prisvekst (KPI) på 2,6 prosent fra 2020 til 2021.

Året før, fra 2019 til 2020, steg konsumprisene med 1,3 prosent.

Teknisk beregningsutvalg består av representanter for Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet, partene i arbeidslivet og Statistisk sentralbyrå.

Hvert år legger de frem nøkkeltall og analysemateriale for at partene skal ha samme tallgrunnlag å forholde seg til.

Utvalget gir også foreløpige tall for lønnsveksten i fjor. Slik beregner utvalget årslønnsveksten i de ulike forhandlingsområdene:

NHO-bedrifter i industrien i alt: 2,25 prosent

Industriarbeidere: 2 prosent

Industrifunksjonærer 2,25 prosent

Virke-bedrifter i varehandel: 3,5 prosent

Finanstjenester: 3,25 prosent

Statsansatte: 1,8 prosent

Spekter-bedrifter utenom helseforetak: 1,75 prosent

Helseforetakene: 1,75 prosent

Bonusutbetalinger trakk årslønnsveksten i varehandel opp med om lag en prosentenhet, skriver TBU.

– Overskriften er at det ble lavere lønnsvekst i 2020 sammenlignet med 2019, sa utvalgets leder, Geir Axelsen, da han presenterte rapporten mandag morgen.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun skal forhandles om lønn, og ikke andre endringer i tariffavtaler.

Større usikkerhet

– Denne rapporten er preget av at det er større usikkerhet enn det pleier å være, og vi mangler flere tall til den foreløpige rapporten enn vi pleier å gjøre, sier Axelsen.

Årsaken er viruspandemien.

Coronaviruset gjorde at forhandlingene i hovedtariffoppgjørene ble utsatt til høsten. Noen oppgjør fortsatte også inn i 2021.

Det gjør blant annet at utvalget mangler tall for kommunesektoren.

Usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen i Norge er også «uvanlig stor,» trekker TBU frem.

Både Norges Bank og SSB har anslått at BNP for Fastlands-Norge vil stige med 3,7 prosent i sine desember-prognoser. Før det, i oktober, anslo Finansdepartementet en vekst på 4,4 prosent.

Utvalget oppdaterer rapporten i mars, og vil da også vurdere anslaget på konsumprisveksten i 2021 på nytt.

Reallønn

Reallønnsveksten etter skatt fra 2019 til 2020 er foreløpig beregnet til 0,9 prosent for industriarbeidere og 1,2 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

Dette tallet viser hvor mye den ansatte har igjen av lønnen når man trekker fra prisveksten.

For ansatte i Virke-bedrifter innen varehandel var reallønnsveksten på 2,2 prosent, ifølge beregningene. For ansatte i finanstjenester var den på 2,0 prosent, mens for statsansatte var den på 0,7 prosent.

Samtidig er det små endringer i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, ifølge tall som sammenligner november 2020 med november 2019.

I 2020 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 89,3 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte, skriver TBU.

For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 87,5 prosent av menns lønn, mot 87,8 prosent året før.

