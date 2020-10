Sverdrup-olje gir eksportrekord til Kina

Aldri før har Norge fraktet større verdier til Kina enn i år. Rekorden ble satt allerede i sommer.

STORE VOLUM: Fordi Johan Sverdrup-feltet produserer så mye olje at man kan fylle en supertanker, er det mulig å være konkurransedyktig på leveranser til Asia. Vis mer byoutline Equinor

Publisert: Publisert: 17. oktober 2020 13:20

Innen de fleste næringer har Norges eksport til Kina i 2020 vært for det meste uforandret eller gått noe tilbake sammenlignet med samme periode i fjor.

Likevel har den totale verdien av varer som Norge har sendt til verdens mest folkerike land allerede passert fjoråret og gjort 2020 til et rekordår for eksport til Kina.

Det skyldes én enkelt varegruppe: Olje.

Kina har hittil i år kjøpt norsk olje til en verdi av 29 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer nesten to tredeler av all vår eksport til landet.

I 2019 kom det totale oljesalget til Kina på 13 milliarder kroner, året før der på 2 milliarder kroner.

Asia-vennlige Sverdrup

Forklaringen ligger i Nordsjøen, omtrent 160 kilometer vest for Stavanger, og heter Johan Sverdrup.

Oljefeltet, som er blant norsk sokkels tre største, startet opp produksjonen i oktober i fjor, og har åpnet det asiatiske markedet i betydelig grad for Equinor.

Mer enn 75 prosent av volumene som oljekjempen pumper opp fra Sverdrup-feltet, går til Asia, som E24 tidligere har skrevet.

Volumet er grunnen til det. Med en produksjonskapasitet på opptil 470.000 fat per dag kan man fylle en supertanker med olje og dermed være konkurransedyktig på frakt, forklarte Irene Rummelhoff til E24 i februar. Hun er Equinors direktør for markedsføring, midtstrøm og prosessering.

Irene Rummelhoff, direktør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

Fall siste måneder

Equinor-pressekontakt Eskil Eriksen forteller til E24 at Kina er et viktig marked for norsk olje, spesielt fra Johan Sverdrup-feltet.

Men det har vært vesentlige endringer i oljeetterspørselen i løpet av året som en konsekvens av spredningen av coronaviruset, sier han.

– I tillegg har vi sett en endring av tilbud av olje, først en økning av produksjon i forbindelse med priskrigen mellom Saudi-Arabia or Russland, og i etterkant produksjonskutt i OPEC+ og andre oljeproduserende land som har ført til at oljemarkedet har blitt mer balansert.

– Utviklingen av oljepris gjennom dette året har betydning for nivå av eksporten per måned. I tillegg ser vi at etterspørselen fra Kina var noe lavere i august og september, mye på grunn av at de hadde kjøpt mye olje tidligere i år og at det gikk tid før oljen ble losset.

Ikke opptatt av kortsiktig utvikling

Et utvidet handelssamarbeid med Kina er blant prosjektene næringsminister Iselin Nybø (V) er opptatt av å jobbe for.

Tidligere denne måneden uttalte hun til NTB at Norge nå er i sluttfasen av forhandlingene med en frihandelsavtale med landet.

Kina er et viktig marked for norsk næringsliv og økt norsk eksport er positivt, sier næringsminister Iselin Nybø. Vis mer byoutline Frode Hansen

Den skal kunne gi opptil 160 milliarder kroner i økt eksport.

På spørsmål fra E24 om hva det siste årets oppsving i Kina-eksporten betyr for det norsk-kinesiske samarbeidet, påpeker hun at svingninger varestrømmer påvirkes av mange faktorer, inkludert tilbud og etterspørsel i markedene.

– Man skal derfor være varsom med å legge for mye vekt på kortsiktig utvikling i eksporttall. Jeg er opptatt av at vi skal tenke langsiktig og jobbe for å øke norsk eksport fra flere eksportnæringer, ettersom dette vil bidra til arbeidsplasser og velferd her hjemme, sier hun.

