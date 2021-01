Ekspertene strides: Nordea tror kronen har nådd toppen for denne gang

Mens DNB tror det er mer «futt» i kronekursen, mener Nordea at det er duket for en svekkelse de neste ukene.

KRONE-PESSIMIST: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets tror kronen vil flate ut eller svekkes, mens andre eksperter spår at kursen skal styrkes videre. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Ekspertene er uenige om hvordan kronekursen vil utvikle seg etter at den var på sitt sterkeste mot dollar siden 2018.

– Vi tror kronen har nådd toppen for nå, sier Nordea.

– Vi ser potensial for en enda sterkere krone, svarer DNB.

Figuren under viser hvordan kronen har utviklet seg mot euro og dollar det siste året. Den viser blant annet at kronen er sterkere mot dollar nå enn før coronakrisen begynte.

Oljeløft

Én euro koster 10,36 kroner tirsdag formiddag, men sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets tror vi fort kan se 10,50 mot euroen.

– Den kan svekkes 10–15 øre i løpet av de neste par ukene, sier Olsen.

Han legger til at dette henger ekstremt mye på oljeprisen: En høyere oljepris styrker kronen, når alle andre faktorer er like, og motsatt.

– Oljeprisen har løftet seg mye, og det blir vanskelig å få en pris som er særlig høyere enn i dag, før vi har fått fart på verdensøkonomien, sier Olsen.

Oljeprisen bikket før jul 50 dollar for første gang siden mars, med håp om at en vaksine skal åpne opp samfunnet igjen og gjøre at etterspørselen henter seg inn igjen etter kollaps som følge av pandemien.

På nyåret steg oljeprisen videre i kjølvannet av at Opec+ overrasket med å holde produksjonen omtrent uendret ut mars, noe som skapte mer balanse i markedet.

Også mot dollaren kan kronen komme til å svekkes, ifølge Olsen. Én dollar koster nå 8,53 kroner.

Når kronen har styrket seg en god del, slik som nå, ser man ofte en tendens til at spekulanter som har satset på en slik utvikling tar profitt, altså selger seg ut for å innkassere fortjeneste. Det svekker kronen, forklarer Olsen.

Les også Sterkeste krone mot dollar siden 2018

Les også Svakere prisvekst enn ventet i september

DNB: Mer å gå på

DNB Markets tror på sin side at kronen kan gå til 10,10 mot euroen i løpet av de neste tre månedene, viser ferske prognoser.

Men meglerhuset, som er Norges største, advarer samtidig:

– Et premiss bak vår forventning om en sterkere krone i tiden som kommer er at det fortsatt vil være litt «futt» igjen til å løfte aksjemarkedene, i kjølvannet av politikkskiftet i USA, skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i en morgenrapport.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets utdyper at han ser for seg mer offentlig pengebruk, såkalt ekspansiv finanspolitikk, fra USA etter at Demokratene fikk både presidentembetet og kontroll i Kongressen.

– Det vil bidra at kronen styrkes ytterligere, sier han på telefon med E24. Men dette er ikke skrevet i stein ettersom flertallet Demokratene har, er så marginalt at det neppe blir plankekjøring å få gjennom politikken deres.

Østnor venter for øvrig at Norges Bank vil øke kronekjøpene de neste månedene og derfor være med å løfte kronen, men det betyr mindre enn at stemningen er god i markedene.

Les også «Verdens viktigste rente» bikker 1 prosent for første gang siden mars

Frykter renteoppgang

I USA har «verdens viktigste rente», den på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid, steget til godt over 1 prosent, som er det høyeste siden mars.

– Om renteoppgangen fortsetter med like stor styrke i tiden som kommer, noe vi i utgangspunktet ikke venter, vil det kunne føre til børsuro. Det vil i så fall være negativt for kronekursen, skriver Haugland.