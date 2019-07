Lørdag er det nøyaktig 50 år siden de første menneskene landet på månen under romferden Apollo 11. Det gjør det også til 50 år siden de første armbåndsurene landet på månen, under den samme ferden.

Med seg på oppdraget hadde nemlig crewet Omegas Speedmaster, senere kjent som «Moonwatch», eller måneklokken.

Omega har nå lansert limited edition-versjonen Speedmaster Apollo 11, som blir produsert i et begrenset antall på 6.969.

Til Norge kommer bare en håndfull av disse.

De vil produsere 1.014 stykker i såkalt måneskinnsgull, som har nyutviklet hvitere gullegering enn tradisjonelt gull. De de resterende 5.955 klokkene er i stål.

EKSKLUSIV: Stålversjonen av 50-årsmodellen har en veiledende pris på 8.900 sveitsiske franc, tilsvarende 77.500 kroner.

«Umulig» å få tak i

Daglig leder Kevin Collettmüller i interessegruppen Klokkeriet, som har over 50.000 medlemmer på Facebook, sier til E24 at det ikke er sikkert limited edition-versjonene er å få tak i det hele tatt.

– Jeg mistenker at de som er interessert har allerede kontaktet forhandlere og satt seg på venteliste, sier han.

– Akkurat denne limited editionen fra Omega er veldig ettertraktet. Det er mye snakk om denne i forhold til andre limited editions, sier Collettmüller.

Han har følgende råd til de som måtte ønske å skaffe en av de nye klokkene:

– Du bør sette deg ned og gå på Omegas hjemmesider og ringe alle norske forhandlere. Det ville jeg ha gjort.

Halvor Bjerke i Urmaker Bjerke forteller til E24 at sjansene for å få tak i de nyeste Speedmaster-modellene er små.

FÅ I OMLØP: Gullversjonen av Omega Speedmaster Apollo 11 vil det kun bli produsert 1.014 av i hele verden.

– Det er samme situasjon som for de nyeste Rolex-modellene, sier Bjerke.

– Det er veldig mange hyggelige kunder som vi veldig gjerne skulle ha skaffet klokker til, men så mange klokker kommer det ikke til Norge, sier han.

Bjerke trekker frem at klokken har holdt seg uforandret lenge.

– Det er en nostalgisk klokke som har et veldig tidløst design. Den har vært mer eller mindre lik i alle år, sier Bjerke.

Urmakeren har laget venteliste for klokkene.

Eneste klokken som besto alle testene

Omega Speedmaster ble først introdusert av Omega i 1957 og er kjent for å ha blitt brukt under en rekke av oppdragene den amerikanske romfartsorganisasjonen NASAs Apollo-program mellom 1967 og 1972.

KLOKKEN I BRUK: Edwin «Buzz» Aldrin (89), kjent som den andre mannen på månen, er her fotografert av Neil Armstrong inne i månelandingsfartøyet med sin Omega Speedmaster.

Neil Armstrong, den første mannen som gikk på månens overflate, tok faktisk ikke med seg klokken ut på månen, men skal ha latt den ligge i månefartøyet, ettersom den elektroniske klokken i månelandingsfartøyet ikke fungerte.

Da NASA var på utkikk etter hvilken klokke som skulle brukes av astronauter under romfartsprogrammet, stilte romfartsorganisasjonen en rekke krav til klokkene.

Det var blant annet krav om at klokkene måtte tåle store endringer i trykk, temperatur, være nøyaktige, pålitelige og tåle slag fra ulike vinkler og så videre.

Blant produsentene som ble vurdert var kjente merker som Rolex, Longines og Hamilton.

Etter å ha blitt testet i litt over fire måneder mellom oktober 1964 til mars 1965, sto Omega Speedmaster igjen som den eneste klokken som klarte alle testene.

Collettmüller, som selv har eid tre Speedmastere, trekker fargepaletten og lenken frem som viktige årsaker for at limited edition-klokkene kan bli svært ettertraktet. Personlig mener han at klokken har viktigere aspekter enn at den har vært på månen:

– For meg personlig kommer månelandingen langt bak på listen. Det er faktisk klokken i seg selv, utseende og hvordan den kan brukes til alle typer plagg som er viktigst.