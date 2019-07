Atle Antonsen tjente 3,5 millioner i fjor

I tillegg til å spre latter til andre, kunne Atle Antonsen le hele veien til banken i 2018. Det viser ferske tall fra investeringsselskapet hans Panface AS.

Den norske komikeren oppnådde et resultat for fjoråret på over 3,53 millioner kroner før skatt. Samlet omsatte han for 4,8 millioner.

Etter kostnadene, som i hovedsak besto av lønn til seg selv på 870.000 kroner, samt finans- og skatteposter, satt Antonsen igjen med et resultat etter skatt på 2,7 millioner.

Med det sterke året, tillot komikeren seg å ta ut et totalt utbytte på 2,82 millioner kroner. Ved utgangen av fjoråret satt da Antonsen igjen med en egenkapital på 14,3 millioner i Panface.

Samlet har Antonsen tjent i underkant av 37 millioner kroner før skatt siden 2007, da investeringsselskapet ble registrert i Brønnøysund.

Han har også tatt ut en samlet lønn på 7,6 millioner i den samme perioden.

Opptatt med å stryke sedler

Antonsen, som er kjent med å holde komikerhatten på når journalister slår på tråden, har lite tid da E24 ringer. Han skriver heller i en sms at han har hendene fulle etter fjoråret:

– Jeg står og stryker sedler akkurat nå så jeg har ikke tid dessverre. God ferie, sir, skriver Antonsen.

Selskapsinformasjon Selskap: PANFACE AS Organisasjonsnummer: 990 793 921

Åpnet to utesteder i 2019 – kaller seg utelivshersker

Nytt for i år er at komikeren har startet opp to nye utesteder.

Det første serveringsstedet komikeren åpnet var Meyers bar på Grünerløkka i Oslo, som åpnet dørene i februar. Den åpnet han sammen med Øysten Karlsen, manusforfatteren Antonsen samarbeidet med i TV-serien Dag.

Bare et par måneder senere gikk Antonsen sammen med to andre og startet utestedet Lun på Hasle Torg i Oslo, et bydels-barprosjekt.

Lun ble startet opp av Antonsen sammen med Kenneth Simonsen, som blant annet driver utestedet Bonanza i Oslo, og bassisten Frode Jacobsen i bandet Madrugada.

Til Godt.no uttalte Antonsen i april at han anså seg som en utelivsbaron etter at han hadde åpnet de to stedene.

Nå kan Antonsen fortelle til E24 at han har oppjustert tittelen:

– Utelivshersker er tittelen nå. Baron kan alle bli. Går så det suser, begge stedene, skriver Antonsen i en sms.

Stikk til kollegers selskapsnavn

På spørsmål om hvorfor Antonsen har kalt selskapet sitt akkurat Panface AS, et uttrykk som på engelsk slang blir brukt om personer med et flatt ansikt, forteller Antonsen at navnet har et fullstendig annet opphav:

– Panface høres så sykt proft ut, skriver han.

Antonsen kommer også med et stikk til sine kollegers selskaps navn.

– Navn: da er det morsomst med de fire navnene Seefood, Feelgood, Seegood og Feelgood, syns jeg, skriver Antonsen til E24.

De fire selskapsnavnene refererer til Bård Tufte Johansens Seegood AS, Seefood Holding som Espen Eckbo eier en tredjedel av, Thomas Giertsens deleide Feelgood Scene AS, og til sist Vegard Ylvisåkers Feelfood AS.