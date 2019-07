Manson-familien drepte to i huset: Nå er det til salgs

Huset, som ligger i Los Feliz i Los Angeles, USA, ble bygget i 1922. Det har to soverom, et og et halvt bad, og ligger med god utsikt over San Gabriel-fjellene.

Tomten er om lag 2.888 kvadratmeter, og inkluderer et basseng, modne frukttrær og garasje med plass til to biler.

Megleren Redfin har en prisantydning på 1.988.800 millioner dollar, tilsvarende om lag 17,7 millioner kroner.

Grunnen til at villaen er beryktet, er de grufulle LaBianca-drapene som tok sted på eiendommen i 1969. Det var nemlig medlemmer av sekten til Charles Manson som sto bak drapene på de tidligere eierne, Leno og Rosemary LaBianca.

Manson-familien

Manson-familien har blitt notorisk i amerikansk krimhistorie. Den står nemlig bak noen av de mest grusomme drapene i moderne tid.

Charles Manson startet det som minner mest om en sekt i 1967, etter å ha blitt løslatt fra fengsel.

LEDEREN: Charles Manson døde i fengsel i 2017. Han sonet en livstidsdom for medvirkning til drap.

Han fikk raskt en følgerskare bestående stort sett av unge jenter, og de levde et fritt liv på en gård i California.

– Charlie var en sterk og karismatisk leder, og vi trodde alt han sa. Han fikk det for seg at verden sto foran en katastrofe, og at vi var utvalgt til å overleve. I ettertid er det lett å se at vi hadde alle kjennetegn på å være en destruktiv sekt. Selv skjønte vi det overhodet ikke, sa tidligere Manson-disippel Catherine Share til VG Helg i 2009.

Bestialske drap



Natt til 9. august tok fire medlemmer av Manson-familien seg inn i huset til Sharon Tate og Roman Polanski.

Regissøren var bortreist, men hans kone, filmstjernen Sharon Tate, var hjemme med venner av paret. Hun var åtte måneder på vei under drapsnatten.

HJEMMEKOSELIG: På meglerens nettsider står det at huset har spa, peis og boblebad på terrassen.

Til sammen ble Tate og hennes venner knivstukket 102 ganger, skutt 11 ganger og slått minst 14 ganger, ifølge VG.

Manson-disippelen Susan Atkins smakte på blodet til Tate, før hun brukte det til å skrive «Pig» på veggen.

Natten etter tok Manson-familien seg inn i huset som nå er til salgs, der det velstående LaBianca-paret bodde.

Både mann og kone ble drept, og drapskvinnene skrev «Rise», «Death to pigs» og «Healter Skelter» på veggene med parets blod.

Politiet tror sekten kan stå bak så mange som 45 drap, men det er Tate- og LaBianca-drapene som virkelig har blitt kjent.

I forbindelse med 50-årsjubileet for drapene, har hele fire filmer kommet eller blitt annonsert i 2019.