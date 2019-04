Stadig flere land går mot «Google-skatt» – mener Norge bør vente

Facebook og Google er eksempler på selskaper som tjener store summer på digitale annonseinntekter i det norske markedet, men hvor overskuddet skattlegges i landet hvor selskapet har fysisk hovedkvarter.

Det vil stadig flere ha en slutt på, og OECD skal i 2020 etter planen foreslå nye retningslinjer for digitale selskaper. I mellomtiden innfører flere Europeiske land nasjonale skatter. Det mener Høyre er en dårlig idé.

– Hvis vi er ett år unna å få gode løsninger på det alle mener er et problem, så er det litt dumt å sette i gang byråkratiske prosesser for å endre skattereglene. Hvis altfor mange lang går inn for egne, nasjonale løsninger, hvor selskapene da må rapportere litt ulike for hvert land eller får ulike skattenivåer per land, så undergraver det hele prosessen med å finne felles løsninger, sier Heidi Nordby Lunde (H).

Arbeiderpartiet mener regjeringen ubekymret lar selskaper som Facebook og Google sluntre unna skatt.

I likhet med Høyre vil Ap vente på OECD, men de sier at Norge må være mer på ballen og innføre anbefalingene fra OECD så snart som mulig etter at de blir gjort kjent.

– Jeg vil gjerne se forslagene når de kommer. Men jeg mener vi skal være fremoverlente på spørsmål om internasjonal beskatning, fordi det er i vår interesse at våre bedrifter får bedre forutsetninger, og ikke er utsatt for urettferdige konkurranseforhold når internasjonale selskaper slipper unna skatt, svarer Nordby Lunde på kritikken.

Advarer

At flere Europeiske land nå ser på nasjonale særskatter, kommer etter at samtalene om en felles skatt kollapset i EU. Blant annet vurderer Frankrike og Spania å innføre en skatt på tre prosent på digitale annonseinntekter.

– For det første må vi se at det fungerer før vi eventuelt gjør noe lignende her. Det andre er at jeg er veldig mot at vi skal drive med veldig mange midlertidige løsninger, fordi det skaper usikre forhold for investeringer – for både norske og utenlandske. Og ikke minst så har det en kostnad om vi skal drive å endre vårt skattesystem, for så å skulle endre det nok en gang om ett eller to år, sier Nordby Lunde.

Forrige uke advarte USAs utenriksminister Mike Pompeo Frankrike om å innføre en skatt på digitale annonseinntekter, da han mener at en slik skatt vil skade amerikanske teknologiselskaper og de som bruker tjenestene deres.

Så langt virker ikke presset fra USA å få noen effekt på franskmennene.

– Stor tiltro

Et av argumentene for å ikke vente på OECD, men innføre egne skatter i Norge, er at det kan ta mange år før OECD kommer til enighet.

– Vi må først og fremst se på de tiltakene vi kan gjøre nasjonalt, som ikke vil få en innvirkning på arbeidet i OECD, som å redusere rentebegrensningen – som allerede er gjort, sier Høyre-politikeren, og sier at vi må være forsiktig med å ha så mye hast at vi uthuler arbeidet i OECD.

Norges skattedirektør, Hans Christian Holte, leder i dag OECDs skattenettverk. Han advarer om at sololøp fra enkeltland «vil ikke lede til et godt tydelig skattesystem for verden».

– Når skattedirektøren her hjemme, som jeg har stor tiltro til, sier at det er verdt å vente, og at det er bedre at vi går sammen og finner fellesløsninger enn at mange land innfører egne særskatter, så mener jeg at han har gode poenger det er verdt å lytte til, sier hun videre.