Marvel-filmene har spilt inn 18 milliarder dollar

I 2008 hadde «Iron Man» premiere. Filmen var den første i rekken superheltfilmer fra Marvel som har preget de siste om lag ti årene.

Den første helgen superheltfilmen var på kino spilte den inn 100 millioner dollar. Ett år senere kjøpte Disney hele Marvel. Disney-sjefen, Bob Iger, kalte det et perfekt strategisk trekk.

– Det er en gullgruve med over 5.000 karakterer, det gir Disney muligheten til å gjøre det vi gjør best, sa Iger til CNN.

Ny inntektsrekord

Disney har produsert 16 av de 23 filmene fra Marvel-universet. Karakterene inkluderer «Spiderman», «Hulken», «X-men» og «Iron Man». Totalt har Marvel-filmene spilt inn 22 milliarder dollar (192 milliarder kroner) – og Disney-produksjonene har stått for 18 milliarder (157 milliarder kroner) av disse.

Åpningshelgen tjente «Avengers: Endgame» 1,2 milliarder dollar globalt, og i løpet av 87 dager på kino var inntjeningen på 2,79 milliarder dollar.

Dermed ble den «uslåelige» rekorden til «Avatar» 2,7897 milliarder dollar forbigått.

Fortune har anslått at «Avengers: Endgame» har produksjonskostnader på 400 millioner dollar – og tross store markedsføringskostnader er det liten tvil om at filmen har vært en suksess – også for Disneys regnskaper.

Forrige lørdag fortalte Marvel-sjef, Kevin Feige, at Disney planlegger 10 nye film- og TV-prosjekter fra Marvel-universet i løpet av to år. Noen er planlagte kinofilmer, andre vil komme eksklusivt på strømmetjenesten Disney +.

Prosjekter inkluderer «Black Widow», «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», «Thor: Love and Thunder» og «Black Panther 2».

Marvel-sjef, Kevin Feige (t.v.), på San Diego Comic Con denne helgen sammen med skuespiller Scarlett Johansson (t.h.)

Mest sett på norske kinoer

Filmene gjør det også godt i det norske markedet:



Så lang i år er tre av de ti mest sette kinofilmene fra Marvel-universet. På toppen av listen ligger «Avengers: Endgame» med i overkant av 500.000 kinobesøk så langt i år.

Jon Einar Sivertsen, kommunikasjonsdirektør i Odeon Kino sier at filmene har en egenskap til å engasjere publikum til å gå på kino raskt.

– Mange vil få med seg filmene på premieredagen, eller de første to ukene den går på kino. Superheltfilmene har blitt blant de største. Dette har blitt et bredt fenomen også i Norge, sier Sivertsen.

Terje Gaustad, førsteamanuensis på BI, forklarer filmene sin popularitet med at de tar for seg universelle temaer, men plasserer de inn i et fiktivt univers. Dette gjør de passer enda bedre inn i et stadig mer globalt marked.

Les mer: Her er Oljefondets film- og TV-aksjer

Høy fortjeneste, høy risiko

Gaustad vil ikke si at Disney fikk Marvel billig.

– Disney har gjort enorme investeringer, filmene slår stadig rekorder for å være de mest påkostede produksjonene. I tillegg kommer store markedsføringsutgifter. Filmene har høy risiko, og høy fortjeneste, sier Gaustad.

Gaustad forklarer at filmene har vært vellykket og dermed også hatt stor inntjening, når en flopper vil det koste Disney dyrt.

Marvel er heller ikke det eneste selskapet Disney har kjøpt siden midten av 2000-tallet. I 2006 kjøpte Disney Pixar Studios, i 2012 kjøpte de Lucasfilm, der de sikret seg rettighetene til «Star Wars» – og mars i år ble det klart at Disney sluker 21st Century Fox.

Gaustad forklarer at de store mediebedriftene vokser, og slår seg sammen, med at stordriftsfordelene har blitt større, og publikumet har blitt globalt. Med mulighet for høyere inntjening er det også mulig med mer påkostede produksjoner.

– Da hjelper det å ha økonomiske muskler, sier Gaustad.

Gaustad forklarer at baksiden av at de store selskapene blir større er at de mellomstore filmene nærmest uteblir. Filmskaperne og skuespillerne vi tidligere har sett i de mellomstore filmene har flyttet over i det voksende markedet for dramaserier.