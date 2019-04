Angriper SVs forslag om å velge vinnernæringer

SVs nye nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, mener at Norge bør endre dagens skattesystem med mål om å bli kvitt oljeavhengigheten i næringslivet på to tiår.

For å gjøre dette vil partiet blant annet vri om dagens eiendomsfordeler, slik at landet kan satse mer på grønn industri.

– SVs forslag om at politikere skal sitte bak et skrivebord og peke ut vinnernæringer for fremtiden er et gufs fra 70-tallet, sier næringspolitisk talsperson i Høyre, Linda Helleland.

– Store næringer og bedrifter i verden i dag, som dataindustrien, smarttelefoner, eller Spotify ble ikke startet av det offentlige. De oppsto fordi noen hadde en idé, og turte å satse. Derfor trenger vi et konkurransedyktig skattenivå, enkle reguleringer, og tiltro til folks evne til å skape, sier hun videre.

Skal SV få gjennomslag for forslagene sine i en eventuell regjering, er trolig samarbeid med Arbeiderpartiet en forutsetning.

– Arbeiderpartiet jobber med å finne riktige løsninger for et grønt skifte, blant annet gjennom informasjonsinnhenting. Vi har derfor ikke konkludert når det gjelder enkeltsaker, sier finanspolitisk talsperson i Ap, Rigmor Aasrud, på spørsmål om hvordan de stiller seg til SVs forslag.

INFORMASJON:

Vil ikke ha eiendomsskatt

Som et grep for å få mer investeringer i mer produktive næringer enn eiendom, foreslår SV å innføre en nasjonal eiendomsskatt og skjerpe inn fordelene for bolig nummer to.

Høyre mener at Knag Fylkesnes bør applaudere regjeringens skattepolitikk hvis han vil at det skal bli mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser og mindre lønnsomt å investere i bolig.

– Verdsettelsen av sekundæreiendom og næringseiendom i formuesskatten har økt etter at SV gikk ut av regjeringskontorene, samtidig som aksjer og driftsmidler har fått redusert verdsettelse, sier Helleland.

– I tillegg er selskapskatten satt ned fra 28 til 22 prosent. Enkelt forklart betyr det at skatten på bolig har gått opp, og at skatten på bedrifter og arbeidsplasser har gått ned, sier hun.

Høyre mener at SVs forslag om en nasjonal eiendomsskatt med et bunnfradrag på fem millioner kroner er en dårlig idé, selv om Scheel-utvalget med flere har konkludert med at eiendomsskatt hemmer verdiskapning i mindre grad enn de fleste andre skatter.

– Vi bør heller kutte kostnadene for å bygge, og sørge for at kommunene regulerer nok tomter, slik at det blir lettere for flere å komme inn på boligmarkedet, istedenfor å gjøre det dyrere å eie et hjem, men SVs svar er som alltid økt skatt, sier Helleland.

Hån

SV vil ikke sette noen sluttdato for oljenæringen, men mener at Norge må bygge opp om næringer for å skape nye arbeidsplasser som utnytter kompetansen landet har.

Partiet signaliserer samtidig at det vil vri skattesystemet bort fra å favorisere blant annet petroleum.

Høyre omtaler dette som en hån mot landets 200.000 oljeansatte.

– Det nærmeste vi kan komme en krisesituasjon i dette landet er nettopp gjennom SVs forslag om å avvikle den mest lønnsomme næringen vi har, og kaste hundretusenvis av mennesker ut i arbeidsledighet, sier Helland.

Helleland mener regjeringen har lagt til rette for mange grønne næringer, men det ville ikke vært mulig uten inntektene fra oljen.

– Det er lønnsomme, private bedrifter som betaler for velferden vår.