SFF fra «full krise» til «veldig godt år» i fjor

Aktiviteten i utlandet reddet oljeleverandøren SFF gjennom koronaåret 2020. Framover tror toppsjefen på vekst også på norsk sokkel.

Boye O. Christiansen Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Du har hørt historien før: Bedrifter som så for seg en kraftig nedtur da koronaviruset rammet Norge for fullt i mars i fjor, men som likevel kunne konstatere at det endte ganske så greit da regnskapet skulle gjøres opp ved årets slutt.

Slik var det også for Sandnes-bedriften Scandinavian Fittings & Flanges (SFF), som leverer rør og rørdeler, hovedsakelig til oljenæringen.

– Det så mørkt ut, sier administrerende direktør Boye Ousdal Christiansen, som for fem år siden overtok den daglige driften etter far og gründer Tore.

– Full krise

Den største utfordringen i begynnelsen var at de fleste av bedriftens leverandører holder til i Nord-Italia, regionen som på den tiden var hardest rammet av viruset.

– Det var full krise. Vi visste ikke om vi ville få varene vi trengte til produksjonen. Samtidig var kundene våre i oljebransjen skeptiske til framtiden, og det var usikkert om vi ville få solgt produktene våre, sier Christiansen.

Likevel gikk det altså ganske fint til slutt. Riktignok falt inntektene med over en halv milliard kroner sammenlignet med året før og endte på 753 millioner. Men resultatet før skatt endte på solide 77 millioner, ned fra 99 millioner i 2019.

Det var ikke først og fremst koronaviruset som gjorde at inntektene falt, men at 2019 var et ekstraordinært bra år med store kontrakter på Tyra-utbyggingen i Danmark og Johan Sverdrup-feltet her hjemme.

– Sammenligner du med situasjonen noen år tilbake, var også 2020 et veldig godt år, sier Christiansen.

Tall i millioner kroner 2020 2019 Endring i % Inntekter 753,9 1283,1 - 41,2 Driftsresultat 64,6 101,7 -36,5 Resultat før skatt 77,8 99,8 -22,0

Scandinavian Fittings & Flanges (SFF) Etablert i 1991 av Tore Christiansen

Leverer rør og rørdeler, for det meste til oljeindustrien

Hovedkontor i Sandnes/Forus

120–130 ansatte, halvparten i Norge

13 kontorer i 11 land

Gründer Tore Christiansen Vis mer

Permitterte ingen

– Hvordan oppnådde dere et såpass bra resultat til tross for virus og inntektsfall?

– Vi snudde alle steiner på kostnadssiden. Det var ikke et år med kaviar og champagne, men vi drev bedriften så godt vi kunne. Med lavere totalomsetning må vi være flinkere til å tjene mest mulig på de oppdragene vi har, sier toppsjefen.

Han understreker at selskapet verken permitterte eller sa opp medarbeidere til tross for den usikre situasjonen.

I år går det mot betydelig høyere inntekter igjen, ifølge budsjettet vil det ende rett under milliarden.

– Men det skal holde hardt å oppnå like godt resultat som i fjor. Det er en påminnelse om at det er bunnlinjen som teller, vi må ikke se oss blinde på inntektene, sier Christiansen.

Boye overtok nøkkelen til toppsjefens kontor fra sin far Tore Christiansen høsten 2016. Sistnevnte er også profilert som eier av ishockeyklubben Stavanger Oilers. Vis mer

Lysere på norsk sokkel

Det er i hovedsak oppdrag i utlandet som gjør at pilene peker oppover, først og fremst i Asia.

– Skulle vi levd av det som skjer på norsk sokkel, ville det ikke sett så bra ut.

Men i årene framover tror Christiansen bildet vil endre seg.

– Det begynner å røre seg i Norge nå. Skattepakken har ristet løs en del prosjekter som har ligget i skuffen fram til nå, og derfor regner vi med mange oppdrag de neste ett til tre årene, sier Christiansen.

Den mye omtalte og omdiskuterte skattepakken ble vedtatt av Stortinget før sommeren i fjor. Midlertidige skattelettelser skulle øke oljeselskapenes vilje til å investere i nye prosjekter.

Les også Ny rapport: Skattepakken til olja har fungert

Les også Full splid om effektene av skattepakka

Mange oljeleverandører har startet jakten på nye bein å stå på de siste årene, spesielt innen grønne markeder. Det gjelder også SFF, selv om det foreløpig ikke står for mer enn 5–10 prosent av selskapets omsetning.

– Vi er med på både karbonfangst og vindprosjekter, og jobber hardt for å lykkes der. Men vi kan ikke slutte å levere til olje og gass for å levere til vind. Dette må gå hånd i hånd en stund. Det er ikke vi som bestemmer, vi må bare følge trenden og kundene. Jeg håper aktiviteten tar seg opp, sier Christiansen.