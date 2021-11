Det hvite hus bekrefter: Biden slipper mer olje ut i markedet

Etter gjentatte forespørsler til Opec-gruppen om å produsere mer olje, tar USAs president saken i egne hender.

Bryan Mound (SPR). Reserveoljelager i Texas i USA, med kapasitet til å lagre over 220 millioner fat råolje. Vis mer

Etter bekreftelsen fra Det hvite hus om at president Joe Biden vil slippe ut 50 millioner fat olje ut i markedet fra de strategiske oljereservene, stiger oljeprisen én dollar på få minutter.

Biden har samarbeidet med flere land, og derfor vil USAs oljeslipp skje parallelt med andre store oljeforbrukernasjoner som Kina, India, Japan, Korea og Storbritannia.

Oljeanalytiker Helge Andre Martinsen i DNB Markets fremhever at 18 millioner av fatene som blir sluppet ut ikke skal tilbake til lagrene, mens de resterende 32 millioner fatene skal tilbake - normalt sett innen 90 dager.

– Det er kanskje mindre bearish (negativt, red.anm.) enn markedet hadde sett for seg, sier Martinsen.

Det hvite hus skriver at de slipper mer olje ut i markedet for å dempe prisene for amerikanere, og minimere forskjellen mellom etterspørselen på vei ut av pandemien og tilbudet av olje.

Svarer Opec

Avgjørelsen kommer etter at oljekartellet Opec avviste forespørsler fra USA og andre forbrukernasjoner om å øke produksjonen for å matche den økende etterspørselen som igjen fører til høyere drivstoffpriser.

Citigroup-analytikere estimerte at en samlet frigjøring fra USA og andre land ville være i størrelsesorden 100–120 millioner fat eller høyere, ifølge Reuters.

Martinsen i DNB Markets uttaler at det er «en liten stillingskrig mellom de store konsumentlandene og Opec om hvor oljeprisen bør være om dagen».

– Hvordan tror du Opec vil reagere på dette?

– Det blir veldig spennende å se. Jeg er litt usikker, men vårt basecase er at Opec skal fortsette å øke produksjonen med 400.000 fat i måneden slik de har sagt. De kommersielle oljelagrene i OECD-regionen er nå såpass lave at det vil være veldig aggressivt at de vil stoppe med den strategien, sier oljeanalytikeren.

Opecs plan kan endres

Opec-grupperingen holder foreløpig fast ved sin plan om å øke produksjonen med 400.000 fat per måned.

Delegater fra Opec+ har sagt at en frigjøring av millioner av fat vil være uberettiget under gjeldende markedsforhold, og at gruppen kanskje må revurdere planene om å tilføre mer olje når de møtes 2. desember.

– Opec vil være opptatte av å ha stabilitet i sine planer, men vil nok justere hvis prisen skulle gå betydelige lavere eller høyere, sier analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy.

Under en frigjøring fra strategiske oljereserver tar selskapene råolje fra lagrene, men er pålagt å returnere oljen eller det raffinerte produktet pluss renter. Bytteavtaler er vanlig når oljeselskaper opplever et forsyningsavbrudd, som ved problemer med rørene eller skader etter en orkan.

Direkte salg fra oljereservene, som kan skje i dette tilfellet, er mindre vanlig.

Amerikanske presidenter har autorisert nødsalg fra de strategiske oljereservene tre ganger, sist i 2011 under en krig i Opec-medlemslandet Libya. Det ble også solgt fra oljereservene under Gulfkrigen i 1991, og etter orkanen Katrina i 2005, skriver Reuters.

Oljeprisfall

Fredag falt oljeprisen markant fra dagsrekorden på 82 dollar fatet, til 78,15 dollar.

Guldbrandsøy forklarer reaksjonen med at den trolig var relatert til en ny frykt for redusert mobilitet relatert til coronasmitte i mange land.

– Dette kom på toppen av indikasjon at Kina for andre gang i år vil tappe av sine strategiske oljereserver, sier han.

Analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy. Vis mer

Så langt denne uken har ikke nordsjøoljen klart å hente seg inn igjen, til tross for at prisen så vidt var over 80 dollar mandag ettermiddag.

Rystad-analytikeren har ikke noe klart svar på når nordsjøoljen vil bikke 80 dollar fatet og holde seg der, ettersom det er mange faktorer som spiller inn.

– En av disse er risiko relatert til etterspørsel oppbyggingen og om denne blir bremset opp av nye nedstenginger relatert til coronaviruset, sier han, og legger til:

– Vi ser også at responsen fra amerikansk oljeskifer er tregere på høye oljepriser enn tidligere grunnet høyere kapitaldisiplin blant aktørene.

Tror oljeprisen skal ned

Rystad Energy tror oljeprisen skal ned neste år på grunn av det fundamentale overskuddet av oljeproduksjonskapasitet, og hvor mye som fortsatt er holdt tilbake.

– Videre forhandlinger i Iran som starte opp igjen i neste uke og nyheter derfra vil også kunne påvirke oljeprisen i det korte og lengre bildet, sier oljeanalytikeren.

Rystad skrev i en rapport tidligere denne uken at de tror oljeprisen i 2023 vil stabilisere seg rundt 50 dollar for ett fat. Den siste tiden har prisen vært rundt 80 dollar. Også gassprisene vil stabilisere seg, mener Rystad, med økt gasseksport fra Russland og mer normale nivåer på lagrene.