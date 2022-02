Ber oljeministeren snu om energikommisjonen: – Et arbeidsuhell

– Jeg regner med at det er en forglemmelse, sier Aleksander Stokkebø (H) om Energikommisjonen, som ikke inkluderer noen fra Stavanger-regionen.

Aleksander Stokkebø fra Høyre stiller nå olje- og energiministeren spørsmål om hun rett og slett har glemt hvilken by hun har kalt energihovedstaden. Vis mer

Fredag ble det klart hvem regjeringen har oppnevnt til energikommisjonen. Kommisjonens oppgave er å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon.

Blant de 15 medlemmene som ble utnevnt, finnes ingen fra «oljehovedstaden», eller «energihovedstaden», som det nå heter.

Blant de mange som reagerte på dette, var administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Harald Minge.

– Hvordan er det mulig å sette sammen en energikommisjon der over halvparten av medlemmene kommer fra Østlandet, og ingen, absolutt ingen, representerer fagmiljøet og næringslivet i det fylket i landet som har absolutt størst aktivitet innenfor energisektoren – og som også har og vil ha størst aktivitet innenfor fornybar energi i overskuelig framtid? Det er for meg en gåte, sa Minge til Aftenbladet fredag.

– En forglemmelse

Minge påpekte at selv regjeringens egen næringsminister, Jan Christian Vestre (Ap), har utpekt Stavanger og regionen til energihovedstaden.

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) fra Stavanger ber nå olje- og energiminister Marte Mjøs Persen om å snu.

Han har stilt et skriftlig spørsmål til statsråden angående kommisjonen og Stavangers posisjon i det grønne skiftet.

Om utnevnelsene skriver han:

– Jeg regner med at det er en forglemmelse og vil utfordre statsråden på når og hvordan hun vil ta grep for å sørge for at også Energihovedstaden og ekspertmiljøet i Rogaland blir representert, heter det i spørsmålet til Mjøs Persen.

– Det finnes flere eksempler på at regjeringen supplerer utvalg med ytterligere medlemmer, som man nettopp gjorde med Skatteutvalget, legger han til.

For å klargjøre regjeringens synspunkt spør han statsråden om Stavanger fremdeles er landets ubestridte energihovedstad, og legger til:

– Hvordan kan det i så fall ha seg at ingen fra kompetansemiljøene i regionen er representert i Energikommisjonen?

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har tidligere utnevnt Stavanger som energihovedstaden. Vis mer

– Arbeidsuhell

Stokkebø ber altså statsråden om å snu. Selv om kommisjonen også i dag består av kompetente mennesker, har regjeringen anledning til å supplere, mener han.

– Dette må man regne som et arbeidsuhell. Jeg håper statsråden lytter til alle tilbakemeldingene fra folk, ikke minst fra hennes egen ordfører. Jeg håper hun tar inn noen fra denne regionen, sier han.

Stokkebø sikter her til at også Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) ble skuffet av regjeringens utnevnelse.

– Det er oppsiktsvekkende at ingen av kandidatene vi har spilt inn har fått plass. Jeg har understreket viktigheten av dette overfor olje- og energiministeren, men her må jeg registrere at vi ikke har fått gjennomslag, skrev Stavanger-ordføreren til Aftenbladet fredag.

Energikommisjonens medlemmer: Lars Sørgaard (leder)

Øistein Andresen i Eidsiva Energi

Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund

Sverre Gotaas fra Herøya Industripark

Anniken Hauglie fra NHO

Gyro Heia, som er ordfører i Birkenes

Silje Ask Lundberg, som fram til i fjor var leder i Naturvernforbundet

Hans Erik Ringkjøb, som er ordfører på Voss

Kjell Roland, samfunnsøkonom

Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi

Helene Seim fra Boliden i Odda

Liv Monica Stubholt, som er jurist og tidligere har vært statssekretær i

Olje- og energidepartementet

Berit Tennbakk, som er samfunnsøkonom

Are Tomasgard fra LO

Arve Ulriksen fra Mo Industripark Vis mer

Stokkebø ønsker også at statsråden skal gjenta hva hun tidligere har sagt om energihovedstaden. Til Aftenbladet i november slo Mjøs Persen fast at Stavanger-regionen er landets energihovedstad.

– Det handler om hun fremdeles vil anerkjenne Stavanger som energihovedstad. Det tok jo lang tid før hun faktisk gjorde dette. Så er spørsmålet om hun fremdeles står på det, sier Stokkebø om spørsmålet sitt.

– En ting er at hun sier at vi er energihovedstaden, men vi vil gjerne se det i praksis også, legger han til.

– Kan ikke dette fremstå noe sutrete fra Stavanger-politikere?

– Dette handler ikke først og fremst om det geografiske, men hvilken kompetanse vi har her i denne regionen. Dette er kompetanse som kan komme utvalget til gode, kommenterer han.

Det er et problem om landets fremste kompetansemiljø innen energi ikke utnyttes i en slik kommisjon, hevder han.