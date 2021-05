Måtte gi opp økt kjøpekraft for oljearbeidere

Mellomoppgjøret ga ikke rom for streik. Oljearbeidere må derfor ta til takke med svekket kjøpekraft i 2021. – Burde vært gitt mer, sier Hilde-Marit Rysst i Safe.

Den økonomiske rammen i frontfaget er på 2,7 prosent i 2021, mens prisøkningen ligger på 2,8 prosent. Oljearbeidere under oljeserviceavtalen og medlemmer i fagforbundene Safe og Industri Energi, måtte gi opp håpet om økt kjøpekraft.

Da lønnsforhandlingene ble avrundet før helgen, var det klart at NHO vant fram i sitt krav om et moderat oppgjør innenfor frontfagets rammer på 2,7 prosent lønnsvekst. Dette gir reell nedgang i kjøpekraft for oljearbeidere i denne kategorien.

– Burde fått mer

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe understreker at oljearbeidere har hatt et utfordrende år, hvor de har gitt mye og stilt opp i. Rysst er klar på at dette burde blitt anerkjent på en helt annen måte av arbeidsgiverne, enn det som nå blir et oppgjør som ikke utligner prisoppgangen.

– Vi mener at det burde vært gitt mer, ikke minst for å sikre kjøpekraften. Vi opplever det ikke som et robust og godt oppgjør. Men vi har ikke kampmidler i år så vi får ikke gjort så mye mer med det. Derfor valgte vi å signere, vi kom ikke lenger. Målet vårt er helt klart å få en bedre brønnserviceavtale, sier Rysst til Aftenbladet.

Hun understreker at til de neste forhandlingene, som starter om et snaut år, har Safe betydelige forventninger.

– Vi har ikke tenkt å gi ved dørene og håper ikke det blir noe tull med streikeretten fra hovedorganisasjonen neste år, for da må vi ha alle kampmidler tilgjengelig for å få til et bedre resultat, sier Rysst.

Oljeserviceavtalen (OSA) omfatter 33 leverandørbedrifter som er medlem i Norsk olje og gass. I tillegg er den gjort gjeldende for ytterligere drøyt 50 bedrifter med ansatte offshore, på land og innenfor dykking.

Dette er hovedtrekkene i avtalen som ble inngått:

Generelt tillegg på kr 19 500,- inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger

Skift/nattillegget økes med kr 3,50 kroner totalt kr 93,50.

Helligdagstillegg økes med kr 60,- , totalt kr 2 120, –

Alle endringene blir iverksatt fra 01.06.21.

Fornøyd i Industri Energi

Til egen nettsider uttalte nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi seg fornøyd med oppgjøret.

– Vi er fornøyde med å ha oppnådd et resultat som er i tråd med rammen fra frontfaget mellom LO-NHO, sier Lill-Heidi Bakkerud som ledet forhandlingene for Industri Energi.