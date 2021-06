Bacalhau blir Equinors største utenlandsfelt: Nå får oljeprosjektet i Brasil til 66 milliarder grønt lys

Det gigantiske oljefunnet Carcará, nå kjent som Bacalhau, blir ikke bare Equinors største utenlands – det blir også det første pre-saltfeltet som bygges ut av et internasjonalt selskap og det blir feltet med det største produksjonsskipet i Brasil.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor har tidligere vært Brasil-sjef i selskapet og har spilt en sentral rolle i oppbyggingen av satsingen i landet. Vis mer byoutline Torstein Bøe

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Tirsdag 1. juni blir en merkedag for Equinors og for det norske oljeselskapets største utenlandssatsing, Brasil.

Equinor og partnerne ExxonMobil, Galp og Petrobras gir nemlig grønt lys for utbyggingen av Bacalhau – som kan kalles det «brasilianske Johan Sverdrup».

Selskapet opplyser at den første fasen av feltet som nå er sanksjonert innebærer en investering på om lag 8 milliarder dollar, tilsvarende 66 milliarder norske kroner.

– Dette er en spennende dag. Bacalhau blir den første utbyggingen i pre-salt-området som drives av en internasjonal operatør, en utbygging som vil skape store verdier for Brasil, Equinor og partnerne, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, i en melding.

– Bacalhau er et globalt konkurransedyktig prosjekt, med en balansepris på under 35 USD i en sentral energiregion. Anslåtte utvinnbare reserver i første fase er på over én milliard fat olje, sier Nylund videre.

Funnet som estimeres til å inneholde over to milliarder fat olje totalt sett (over flere faser) ble opprinnelig gjort av det statlige brasilianske oljeselskapet Petrobras i 2012.

Equinor kom inn i bildet i 2016, da selskapet bladde opp 2,5 milliarder dollar til Petrobras for å sikre seg 66 prosent av lisensen der Carcará-funnet ligger.

I 2017 gikk Equinor og partnerne seirende ut av en auksjonsrunde der de sikret seg eierskap i Carcará Nord-lisensen. I tillegg ble partene enige om en unitisering, som samlet eierskapet på tvers av lisensene og gjorde Equinor til operatør for hele utbyggingen og feltet.

I dag eier Equinor 40 prosent som operatør, mens partnerne ExxonMobil og Galp (Petrogal Brasil) eier henholdsvis 40 og 20 prosent. Myndighetene er også med som en ikke-investerende partner.

Oljeproduksjonen skal etter planen starte i 2024, ifølge Equinor. Men på grunn av coronapandemien og usikkerheten som er knyttet til den, kan prosjektplanene bli endret på grunn av helse- og sikkerhetsrestriksjoner, opplyser selskapet.

Illustrasjon av det enorme produksjonsskipet på Bacalau-feltet som skal bygges av Modec. Vis mer byoutline Equinor

Har delt ut milliardkontrakter

En rekke leverandører har allerede sikret seg kontrakter på gigantutbyggingen.

Subsea7 og OneSubsea gikk sammen og vant den såkalte Surf-kontrakten som inkluderer kabler, rør og navlestrenger.

Baker Hughes, Halliburton og Schlumberger har vunnet kontrakter for boring og brønntjenester.

Det er japanske Modec som har sikret seg kontrakten for å levere det enorme produksjonsskipet (FPSOen) som skal ta imot og prosessere oljen som utvinnes. Produksjonskapasiteten skal være på 220.000 fat per dag og lagerkapasiteten skal være på minst to millioner fat olje.

Selve skroget til produksjonsskipet skal bygges av Dalian-verftet i Kina.

Det er første gang Modec inngår en kontrakt med Equinor, men selskapet har lang erfaring fra Brasil – Dette blir nemlig den 17. FPSOen Modec leverer i Brasil og den 9. i pre-saltregionen.