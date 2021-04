Første del av Hywind-prosjektet ferdigstilt

Fra Aker Solutions verftet på Stort er de 11 betongfundamentene nå ferdige. Herfra taues de til Vindafjord hvor byggingen skal fortsette.

Her på Aker Solutions verft på Stord har de nå ferdigstilt 11 flytende betongfundament til havindprosjektet Hywind. Vis mer byoutline Aker Solutions

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

I en pressemelding fra både Equinor og Aker Solutions kommer det frem at Hywind-prosjektet er et steg nærmere ferdigstillelse. På Aker Solutions verft på Stord har de nå bygget 11 flytende betongskrog. Herfra trekkes de sjøveien til Dommersnes i Vindafjord hvor byggingen skal fortsette. Aker Solutions har bygget de første 20 meterne. I Vindafjord skal støpingen gjøre konstruksjonen 107,5 meter.

– Hywind Tampen er et viktig prosjekt for omstillingen av norsk industri. Vi er svært tilfredse med at vi midt i en krevende pandemi har greid å holde fremdriften og nå er klare for neste fase, sier Kenneth Simonsen, fungerende konserndirektør for Renewables i Aker Solutions.

Verdens første

Hywind Tampen er et flytende havvindprosjekt med en kapasitet på 88 megawatt (MW). Den skal forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen med strøm. Havvindprosjektet blir verdens største flytende havvindpark. Det blir også verdens første som skal forsyne olje- og gassplattformer på sokkelen med strøm. Det antas at prosjektet vil kunne redusere CO₂ utslipp med 200 000 tonn årlig.

Equinor opplyser investeringen i havvindprosjektet er rett i underkant av fem milliarder kroner. Gjennom Enova har den norske stat gitt en støtte på omtrent 2.3 milliarder kroner.

– Prosjektet er et eksempel hvor teknologi fra olje og gassvirksomheten brukes til å videreutvikle fornybar energi. Det store understellet til Troll A-plattformen var 369 meter høyt. Nå bygger vi elleve små Troll. Prosjektet er i rute, til tross for utfordringene knyttet til covid-19, sier Olav-Bernt Haga, prosjektdirektør for Hywind Tampen i Equinor.

Start i 2022

Disse elleve betongkonstruksjonene er de første i sitt slag for et offshore-prosjekt på norsk sokkel siden Troll A i 1995. Denne gangen skal de brukes til fornybarprosjekt.

Ifølge Equinor vil tauingen av vindturbinene taues ut til Tampen-området tidlig på sommeren i 2022. Prosjektet skal offisielt startes i tredje kvartal samme år. Understellene bygges altså på Stord og i Vindafjord. Stålankrene er sveiset på Aker Solutions verdt i Verdal. Turbinene, bladene og turbintårnene produseres i Europa.

Ifølge Aker Solutions er deres kontrakt med Equinor om denne utbyggingen verdt 1.5 milliarder kroner og vil gi arbeid til rundt 250 årsverk i bedriften.