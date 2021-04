– Anders Opedal kuttet seg til storulykke

– Equinor-direktør Anders Opedal er direkte ansvarlig for kostnadskuttene som førte til storulykken på Melkøya-anlegget, mener Bellona-leder Frederic Hauge.

Som kuttsjef i Statoil fram til 2016 var Anders Opedal ansvarlige for omfattende kostnadskutt. Her er han på Troll A-plattformen i april i år. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Melkøya-brannen kan spores direkte tilbake til kostnadskuttene som Anders Opedal er ansvarlig for: Mangel på vedlikehold, bemanning, manglende risikoforståelse. Dette bekrefter alt vi har hevdet og skrev i vår egen granskingsrapport i november i fjor, sier Bellona-leder Fredric Hauge til Aftenbladet.

I november i fjor leverte Bellona en rapport som viste disse forholdene som viktigste bakenforliggende årsaken til storulykken på Melkøya. Bellona slo fast at manglende vedlikehold var hovedårsaken til brannen. Torsdag bekrefter Petroleumstilsynets granskingsrapport flere av Bellonas funn fra november i fjor.

Kuttsjef i Statoil

Equinor-sjef Anders Opedal var kuttsjef i Statoil (Equinor) fram til 2016. Ptils rapport viser i klartekst at det var endringer i vedlikehold som førte til storbrannen på Melkøya. Brannen oppsto som selvantenning i et forfilter hvor det hadde samlet seg innsekter (biomasse) som tok fyr.

– Opedal var ansvarlig for at bemannings- og kompetansekutt og at vedlikeholdsrutiner ble endret fra kalenderbasert vedlikehold til «nødvendig» vedlikehold. Equinor har ikke byttet filter siden mai 2015. Troverdigheten til Anders Opedal er lik null, og jeg tror det blir vanskelig for Equinor-styret å fortsette med han som konsernsjef etter dette, når hans ansvar er så tydelig, sier Hauge.

– Equinor pleier å hevde selv at dette kostnadskutt ikke har sammenheng med sikkerhet?

– Det kan de ikke lenger si etter Melkøya-rapporten. Anders Opedals troverdighet er lik null nå. Opedal har tidligere nektet for at det er sammenheng mellom kostnadskutt, men var ansvarlig i sin tidligere stilling til å sette i gang de innstrammingene som rammer vedlikehold, kompetanse og risikoforståelse; de bakenforliggende årsakene til storulykken på Melkøya. Dette er konsekvenser av beslutninger han tok på vedlikeholdsinsparing som en del av spareprogrammet Step i 2015, sier Fredric Hauge.

Troverdigheten til Anders Opedal er lik null, og jeg tror det blir vanskelig for Equinor-styret å fortsette med han som konsernsjef etter dette (Frederic Hauge)

Bellona-leder Frederic Hauge. Vis mer byoutline Sandberg, Kristofer

– Tillitsvalgte har hatt rett

Satt på spissen mener forbundsleder Hilde-Marit Rysst at Anders Opedal har kuttet seg til en storulykke. Petroleumstilsynets gransking avdekker funn som tillitsvalgte har ropt varsko om i lange tider.

– Her mener jeg Ptils rapport støtter opp over det våre ansatte og medlemmer har sagt lenge. Utfordring med bemanning og kompetanse. Vi mener at det er blitt sånn fordi kostnadskuttene har vært for store. Det er blitt gjort kutt som har vært av sikkerhetsmessig betydning, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe.

Som regel sier hun at tillitsvalgte som er uroet for at kostnadskutt kan svekke sikkerheten, alltid blir møtt med at kutt ikke skal ramme sikkerheten, men Melkøya er enda et eksempel på at det motsatte er tilfellet.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe. Vis mer byoutline Hanne Marie Lenth Solb¿

– Positivt overraskende

Her ser vi i klartekst betydningen av å gå fra jevnt, regelmessig vedlikehold til vedlikehold når det trengs. Hadde det vært jevnt vedlikehold, ville dette forfilteret som selvantente, vært byttet ut, men nå var det ikke skiftet siden 2015.

– Er du overrasket?

– Ja, jeg syns det er overraskende, men positivt overraskende at en slik liten ting kan bidra aktivt til en så stor hendelse kan skje. Dette viser hvor rett gjengen som har skoa på har når de sier at det er alvorlig når det kuttes i bemanning, kompetanse og vedlikehold. Dette viser og støtter opp om det vi alltid har sagt at vedlikehold har betydning. Vi må være opptatt av planlagt og korrektivt vedlikehold, sier Rysst.

Rysst mener også at det er positivt at Ptil ser at bemanningen på Melkøya-anlegget har vært for liten, noe også Safe har påpekt.

– Rapporten viser at Equinor har problemer med bemanning og kompetanse og bekrefter at kostnadskutt og vedlikehold får følgekonsekvenser som vi nødvendigvis ikke ser med en gang, men først senere. Nå er det helt nødvendig at ansatte blir tatt med på lag hvordan disse forholdene kan forbedres, sier Rysst.