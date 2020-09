Fra i morgen kan det bli oljestreik

Fristen for meklingen går ut ved midnatt tirsdag.

Det kan bli streik blant oljearbeidere om meklingen ikke fører fram. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

29. september 2020

Industri Energi brøt forhandlingene med Norsk olje og gass på sokkelavtalen den 8. september. Det samme gjorde oljefagforbundet Safe.

Mekling på sokkelavtalene operatør, boring og forpleining startet mandag formiddag på Sola utenfor Stavanger. Hvis ikke partene kommer til enighet vil 168 offshorearbeidere i Industri Energi bli tatt ut i streik, mens 113 medlemmer i Safe vil streike.

– I tråd med frontfaget

Mandag denne uken startet mekling på Sola utenfor Stavanger. Meklingen fortsetter tirsdag. Det er riksmekler Carl Petter Martinsen som leder meklingen. Fristen for å bli enige er satt til midnatt tirsdag den 29. september.

– Vi forventer et oppgjør i tråd med frontfaget, inkludert tekniske krav som er viktige for våre medlemmer, sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi og forhandlingsleder for sokkeloppgjøret.

Til egne nettsider sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst følgende:

– Alle meklinger er spennende, de lever sitt eget liv, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Vi er i mekling med mål om å finne løsninger, det betinger resultater med arbeidsgiver som vi kan overlevere dere medlemmer. Meklings-delegasjonen stiller opp med konstruktivitet og engasjement. Kreativitet og utholdenhet er viktige egenskaper i hver mekling, og det er mye av i Safes delegasjon.

Lill-Heidi Bakkerud, nestelder i Industri Energi. Vis mer byoutline Industri Energi

Rammer flere installasjoner

Riksmekleren har nedlagt forbud mot arbeidsstans inntil meklingen er avsluttet.

For Industri Energi er det meldt plassfratredelse for 129 medlemmer i operatørselskapet Equinor og 39 medlemmer i forpleiningsselskapet ESS Support Services.

Uttaket er fordelt mellom operatøransatte på Equinor-installasjonene Snorre B, Kvitebjørn, Aasta Hansteen og Kristin. Og forpleiningsansatte som jobber på AkerBPs Ula-plattform og ConocoPhillips Eldfisk Bravo-installasjon.

SAFE på sin siden har meldt plassfratredelsen for 113 medlemmer, fordelt på 88 i Equinor på Johan Sverdrup og 25 medlemmer i forpleiningsselskapet ESS Support Services AS ved Ekofisk Lima.