Equinor-sjefen om Angola-avsløringene: – Jeg skal innrømme at det er en ubehagelig sak

– Vi tenker nok annerledes i dag, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre etter E24s avsløringer om gigantutbetalinger til sosiale bidrag i Angola, og partnere med ukjent eier.

Publisert: Oppdatert: 25. september 2020 09:28 , Publisert: 25. september 2020 07:55

– Jeg skal innrømme at det er en ubehagelig sak at vi ikke er kommet lenger med forskningssenteret. Jeg skulle ønske det var annerledes, men vi gjør alt vi kan for å presse på.

Det sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor, i et større intervju til Aftenbladet/E24 i forbindelse med at Sætre overlater sjefsjobben til Anders Opedal senere i høst.

På spørsmål om hvordan Sætre ser på det som har kommet frem av kritikk knyttet til virksomheten i USA og Angola, sier den avtroppende konsernsjefen:

– For meg er det utrolig viktig å vite at her står jeg fjellstøtt og at selskapet vet hva det gjør. Kanskje ville vi ikke gjort det likedan i dag, men det interessante er at vi tok en avgjørelse da basert på det vi visste. Så tenker vi nok annerledes om sosiale bidrag og at vi skal kjenne eierskapene til våre samarbeidspartnere i dag.

Krass kritikk

Aftenbladet/E24 har i det siste skrevet flere saker om Equinors virksomhet i Angola, et land som i flere tiår har vært forbundet med høy korrupsjonsrisiko, og en elite som har beriket seg grovt på oljepenger, på bekostning av fellesskapet.

E24 har blant annet skrevet at:

Eldar Sætre, avtroppende konsernsjef i Equinor, kaller Angola-saken «ubehagelig» og sier de følger den tett opp. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Både politikere, korrupsjonseksperter og tillitsvalgte har kommet med kritikk mot Equinor etter E24s saker. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Olje- og energidepartementet om å redegjøre på nytt om departementets oppfølging av utbetalingene til forskningssenteret.

Tok opp saken med Angolas president

I det ferske intervjuet sier Sætre at Equinor er det eneste av de involverte selskapene som faktisk presser på for å få fortgang i saken om forskningssenteret.

– Vi rapporterte også om dette før andre tenkte på å gjøre det, og før angolanske myndigheter aksepterte at vi gjorde det. Det var i utgangspunktet i strid med angolansk lov, men vi valgte å gjøre det likevel. Jeg har selv tatt saken opp med president Joao Lourenco i Angola. Så jeg er overbevist om at vi har spilt en positiv rolle, sier Sætre.

– Men saken er ikke behagelig. Derfor følger vi den tett opp, sier han.

E24 vet at selskapene BP, Cobalt (nå konkurs), Total og China Sonangol også har bidratt til forskningssenteret. Ingen av disse selskapene har svart på spørsmål fra E24 om utbetalingene.

Også i 2016 var ble det stilt spørsmål ved hvor det var blitt av Equinors penger i Angola. Forskningssenteret finnes fortsatt ikke, og Equinor vet heller ikke hva 295 millioner kroner til sosiale prosjekter er brukt til av Sonangol. Vis mer byoutline Faksimile

Utfordrende

Equinor har tidligere sagt at utbetalingene av sosiale bidrag til Sonangol ikke er i strid med korrupsjonslovgivning i Norge, Angola, USA eller Storbritannia. Økokrim stilte spørsmål til Equinor om saken i 2016, men åpnet ikke etterforskning.

Om partnerskapet med selskapet SSI 31, sier Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, at det har «ikke vært betalinger mellom Equinor og SSI 31, og i forhandlinger om nye kontrakter nå arbeider vi for å få inn klausuler som gjør det mulig å hindre selskaper med skjult eierskap å komme inn i partnerskap».

– Det som nå diskuteres løfter klart frem noen av utfordringene ved å drive virksomhet i land som Angola. Vi mener at vår tilstedeværelse bidrar positivt, sier Haaland.

– Vår åpenhet har gitt fremgang. Nå rapporterer mange selskaper om sine betalinger i Angola, og myndighetene aksepterer det. Vi har gått foran på dette området og at vi bidratt til denne økte åpenheten i industrien.

Aftenbladet/E24 har spurt Equinor om et intervju med Eldar Sætre, spesifikt om Angola-sakene. Erik Haaland, talsperson for internasjonale operasjoner i Equinor, sier til E24 at Sætre ikke har noe ytterligere å legge til nå.