Utvekslingsavtale skal sikre færre arbeidsledige

Mangel på utenlandsk arbeidskraft bremser aktiviteten på verftene til Aker Solutions. Tusenvis av fagarbeidere har fått permitteringsvarsel. Men en utvekslingsavtale med andre verft kan bety færre permitteringer.

Som følge av stengte grenser er nå verftsindustrien inne i en tøff periode hvor permiteringer er ventet. En intensjonsavtale mellom bedriftene skal likevel sikre at så få som mulige i bransjen går ledige. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I helgen gjorde regjeringen det klart at de ville utvide unntaksordningen for å hente inn spesialisert utenlandsk arbeidskraft til verftene for å forhindre massepermitteringer. Det kan bedre situasjonen for verftsindustrien som har fått utfordringer med framdriften på noen av prosjektene sine under koronakrisen.

En intensjonsavtale om utveksling av fagfolk mellom bedriftene fra august 2020 kan også bidra til å holde flest mulig i arbeid.

Frykter opp mot 700 permiterte på verft

Etter regjeringens regelendringer for utenlandsk arbeidskraft jobbes det på spreng med å redusere antall ventede permitteringer i Aker Solutions. Klubbleder for Fellesforbundet på Aker Solutions Stord, Amram Hadida, sier dette avhenger av om grensene åpnes for flere utenlandske fagarbeidere.

–I beste fall vil vi kunne redusere antall permitteringer ganske betraktelig. I verste fall kan vi bli nødt til å permittere opp mot 600-700 på de fire verftene dersom grensene ikke åpnes, sier Hadida.

Avtalen om utveksling av arbeidskraft i perioder med varierende aktivitet, ble signert mellom Rosenberg verft, Aibel og Aker Solutions. Den vil for eksempel føre til at de permitterte på Aker Solutions Stord vil kunne leies inn av Aibel Haugesund eller Rosenberg verft i Stavanger ved behov.

Det er stor usikkerhet knyttet til antall ventede permiteringer hos Aker Solutions etter en regelendring fra regjeringen som gir grunn til optimisme. Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

– I industriens ånd

Amram Hadida sier han forventer at bedriftene vil benytte seg av avtalen i dagens usikre situasjon.

-Jeg både mener og forventer at de ulike bedriftene skal benytte seg av denne avtalen istedenfor å hente og leie inn fra bemanningsbyråer. Denne avtalen gir en kjempefordel for både bedriftene og de ansatte, sier han.

Likevel frykter han at markedet er så godt som rensket for nødvendig personell da de ulike bedriftene sliter med de samme problemene som følge av stengte grenser.

Klubbleder i Rosenberg Vertfs Klubb, Erlend Nygård opplyser at det ikke er en dialog mellom verftene om bruk av avtalen per nå, men at Stavanger-verftet ønsker en slik dialog velkommen om det skulle bli aktuelt for de andre verftene i avtalen.

Klubbleder for Fellesforbundet Bedriftsklubben Aibel Rune Eriksson sier til Aftenbladet at det er i industriens ånd å benytte seg av hverandres personell i tider med svingninger.

- Avtalen er forholdsvis ny, men praksisen er gammel. Vi har leid folk fra hverandre så lenge jeg har jobbet i industrien, sier han.

Også på Aibel-verftet i Haugesund kan det komme permiteringer om grensene ikke åpnes. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Frykter Aibel-permiteringer

Foreløpig har ikke Aibel sendt ut permitteringsvarsler til sine ansatte, men klubblederen frykter at dette kan komme.

– Foreløpig er vi ikke i den situasjonen at vi må permittere, men vi sliter jo med de samme utfordringene som de gjør med mangel på utenlandsk arbeidskraft. Vi mangler de samme folkene. Det er innreiseforbudet som gjør ting vanskelig for oss. Vi får ikke inn de støttefunksjonene det er lite av i Norge og dette er et problem, sier Eriksson.

Om Aker Solutions nå kommer til å permittere venter Eriksson at de vil være aktuelle for en leieperiode til Aibel.

– Vi vil alltid lete etter personell i Norge etter behov, derfor vil det være aktuelt å benytte oss av den avtalen som ligger til grunn om det skulle bli permitteringer i andre verft, slår klubblederen fast.

– Jeg har spilt inn til bedriften for lenge siden at vi må se etter ledig personell hos de andre selskapene for å opprettholde vår egen aktivitet, samt unngå at folk går permittert, fortsetter han.

Om det skulle bli permiteringer hos Aker Solutions vil også Rosenberg-verft kunne benytte seg av avtalen. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

– Innreiseforbudet trykker oss

På tross av at han har forståelse for at myndighetene ønsker å begrense importsmitte fra utlandet frykter han at dagens innreiseforbud vil knekke aktiviteten i verftene.

– Innreiseforbudet vil til slutt føre til at vi ikke har det personellet vi trenger for å opprettholde aktiviteten. Vi er litt på grensen nå i forhold til hva vi kan tåle. Innreiseforbudet trykker oss.

Klubblederen ser for seg en løsning der man går tilbake til ordningene man hadde før grensene ble stengt.

– Jeg har full forståelse for at myndighetene har dette innreiseforbudet, men jeg kunne sett for meg at vi gikk tilbake til den ordningen vi hadde før forbudet kom, altså med et veldig strengt test- og karanteneregime. Hvis reglene er strenge nok så vil dette ivareta smittevernreglene, avslutter han