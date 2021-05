Internasjonale kontrakter sikrer havvind i havgapet

Gjennom Metcentre på Karmøy skal internasjonale havvind-aktører teste sine turbiner. De håper å få satt opp nye turbiner allerede neste år, like utenfor øya.

Her ute i havgapet på Åkrasanden på Karmøy står en turbin. Nå kan det komme over ti nye. Vis mer byoutline Marie von Krogh

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Metcentre har som mål å etablere et stort testområde for havvind-turbiner like utenfor Karmøy. Her håper de å få inn mange internasjonale aktører innen kort tid.

– Der står det en turbin nå, og det vil komme ytterligere to testprosjekter i år og neste år. Nå har vi inne en søknad til Olje- og energidepartementet om et utvidet konsesjonsområde på 85 MW med en tilhørende sjøkabel. Dette tilsvarer omtrent samme produksjon som på Hywind Tampen, sier Metcentre-sjef Arvid Nesse.

Dette er Zephyros. Den står alene på arealet i dag, men om kort tid kan den være omringet av tilsvarende turbiner i havgapet utenfor Karmøy. Vis mer byoutline Metcentre

De har nylig signert en konsesjonsavtale med to internasjonale havvind-aktører. Blant de to er Hexicon. De ønsker å få satt opp minst én turbin like utenfor Karmøy allerede neste år. Etter Hywind Scotland vil dette være blant de første nye som monteres.

– De har som mål å sette opp en turbin utenfor Karmøy som skal produsere litt over 6MW i løpet av 2022. Det er ganske stort, slår han fast.

Dette er eksemplarer av turbinene Hexicon vil sette opp på feltet. Vis mer byoutline Metcentre

Innenfor synsvidde

Han sier at Hexicon gjerne kunne valgt USA eller Østersjøen som testområdet for sine turbiner. Likevel landet de på Karmøy. Særlig to grunner peker seg ut, skal vi tro Nesse.

– Fordelen med kysten rett utenfor Karmøy er at det er ganske dypt, og blåser året rundt. Det betyr at man kan sette opp turbinene rett utenfor øya, noe som igjen reduserer vedlikeholdskostnader og man får tilknytning nært land, poengterer Nesse.

Daglig leder i Metcentre Arvid Nesse gleder seg over de nye kontraktene med de internasjonale havvind-aktørene. Vis mer byoutline Metcentre

Dette betyr at turbinene som skal settes opp på dette området vil være svært synlige for øyboerne i havgapet. Om flere selskaper som Hexicon ønsker å sette opp tilsvarende turbiner på området kan det bety over ti turbiner. Nesse er ikke bekymret for havvindmotstand.

– Det er viktig å ha god dialog med lokale fiskere og samarbeide med dem om dette. En av fordelene med slike testarealer er at vi kan få bedre beslutningsgrunnlag knyttet til fisk- og fugleliv før det settes i gang store kommersielle prosjekter. Det er viktig at vi gjør dette i et samspill med andre interessenter, påpeker han.

Dette betyr at kysten utenfor Karmøy om få år kan spille en hovedrolle i testarbeidet for store internasjonale havvind-aktører.