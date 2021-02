Equinor før ny høring: Svarer ikke om Angola-kontakt

Equinor har forsøkt å finne ut hvor nærmere 300 millioner kroner har blitt av. Et brev fra 2016 om «sosiale formål i regi av den angolanske stat» er det mest detaljerte som er kjent om saken.

Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor fra 2015 til høsten 2020.

I juni 2016 fikk Equinor et brev fra Angolas statlige oljeselskap Sonangol. Brevet handlet om 291 millioner kroner Equinor hadde overført til Sonangol fra 2012 til 2016.

Pengene var en del av bonusen Equinor betalte for å få tilgang til oljelisenser i Angola i 2011. Overføringene var øremerket «sosiale prosjekter», og opplæring av angolanske arbeidere. Equinor ba om informasjon fra Sonangol, både skriftlig og muntlig, men kontrakten Equinor hadde undertegnet ga dem ingen rett til å få vite hvordan pengene ble brukt.

I Equinor mottok i juni 2016 skrev Sonangol at pengene var overført til «en egen statlig konto», og videre til «sosiale formål i regi av den angolanske stat».

Det er den mest detaljerte informasjonen Equinor har oppgitt at de har fått, om hvor pengene er blitt av.

– Equinor har ikke rett til innsyn rundt hvilke sosiale prosjekter som har blitt finansiert, og det er Sonangol og angolanske myndigheter som har ansvar for gjennomføring og må redegjøre for bruken, sier Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, til Aftenbladet/E24.

Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet.

Daværende konsernsjef Eldar Sætre fortalte om brevet fra Sonangol i et brev til olje- og energiminister Tina Bru (H) 30. september i fjor, etter Aftenbladet/E24s saker om utbetalingene til Angola.

Bru vil ikke svare på spørsmål om saken før høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité førstkommende fredag.

I et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen 13. oktober 2020 skriver Bru at hun ikke er kjent med at tidligere olje- og energiminister har spurt Angola om pengene til sosiale formål.

Vil ikke kommentere myndighetskontakt

E24 har spurt Equinor om hva slags kontakt de har hatt med den angolanske staten, etter at Sonangol fortalte at det er staten som har ansvaret for de sosiale prosjektene.

Oversikt over møter og brev mellom Equinor og Sonangol siden 2016. Dokumentet ble sendt til Olje- og energidepartementet i september 2020.

Erik Haaland ønsker ikke å si noe hva slags kontakt de eventuelt har hatt med andre lands myndigheter. Haaland vil heller ikke si om de har forsøkt å finne ut av hvordan pengene er brukt ved å gå gjennom den norske staten, som er Equinors største eier og har ambassade i Angola.

Haaland mener Equinor har vært åpne om dialogen de har hatt med Sonangol.

– Hvor det har vært naturlig tema, har vi kommunisert vår forventning om at midlene blir brukt på sosiale investeringer i henhold til kontraktene, sier han.

Fra januar 2016 til september 2020 var det totalt 23 møter og brev mellom Equinor og Sonangol der enten de sosiale bidragene og/eller et mye omtalt forskningssenter (se nedenfor) ble diskutert.

Det har ikke lyktes E24 å komme i kontakt med relevante myndighetspersoner i Angola. E24 har flere ganger spurt Sonangol om hva Equinors sosiale bidrag på 291 millioner kroner er brukt til. Sonangol har ikke svart på spørsmålene.

Les også Equinor har i en årrekke vært partner med beryktet nettverk

Må svare for Stortinget

I tillegg til de 291 millionene øremerket sosiale prosjekter og opplæring av angolanske arbeidere, overførte Equinor 420 millioner kroner i finansiering til et forsknings- og teknologisenter som ennå ikke er bygget.

Begge deler var forpliktelser Equinor tok på seg i den samme kontrakten fra 2011.

En nærmest total mangel på konkret informasjon om forskningssenter-planene har ført til kritiske spørsmål om korrupsjonsrisiko i snart ti år. Etter flere måneder med spørsmål fra E24 offentliggjorde Sonangol i fjor høst for første gang konkrete planer om å bygge forskningssenteret.

Tina Bru, olje- og energiminister for Høyre

Les også Statsråder og Equinor-topper kalles inn til høring om Angola og USA

Saken fikk stor oppmerksomhet i norsk presse i 2016 da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stilte en rekke spørsmål om Equinors utbetalinger til Angola.

Etter E24s saker i fjor høst gjenopptok kontrollkomiteen saken, og har innkalt totalt ni nåværende og tidligere olje- og energiministre, konsernsjefer og styreledere i Equinor til høring i Stortinget.

Høringen skjer fredag 26. februar. I tillegg til Angola-saken kommer høringen til å handle om Equinors enorme tap i USA. Omfanget av tapene, og ukultur i selskapet, ble avslørt av Dagens Næringsliv i mai 2020.

Kontrollkomiteen avholder høringen for å finne ut av om Olje- og energidepartementet, Equinors største eier, har gjort en god nok jobb med å følge opp selskapets investeringer i utlandet.