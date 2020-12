Full splid: Fagforeninger nekter å godta Equinor-toppens svar til Ptil

«Etter en samlet vurdering er konklusjonen at vi ikke kan stille oss bak innholdet i brevet,» uttaler fem fagforbund og verneombudstjenesten i Equinor.

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Tidligere i desember mottok Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, et brev fra Petroleumstilsynet (Ptil). Tilsynet hadde avdekket omfattende mangler knyttet til kompetanse og bemanning i selskapet.

Av 68 tilsyn og granskinger ble det avdekket mangler i to tredjedeler av tilfellene. Konserndirektør Nylund måtte svare for situasjonen.

Nå er svaret sendt, og i et tolv sider langt brev er selskapets hovedkonklusjon at «krav til styring av bemanning og kompetanse er ivaretatt» - stikk i strid med det Ptil hevder. Equinor skriver videre at det er gjennomført tiltak og at de kan vise til positive effekter av dem.

Stiller seg ikke bak

Nylund får imidlertid ingen støtte fra fem fagforeninger og vernetjenesten i selskapet:

«Vi har hatt en gjennomgang av svarbrevet til Ptil, og etter en samlet vurdering er konklusjonen at vi ikke kan stille oss bak innholdet i brevet,» sier Industri Energi, Safe, Lederne, Tekna, Nito og verneombudstjenesten for norsk sokkel i Equinor i en uttalelse som er inkludert i brevet.

Equinor ønsker ikke å kommentere uttalelsen fra de tillitsvalgte og vernetjenesten.

– Vi ble bedt om å inkludere denne responsen i brevet til Ptil, og det er gjort. Vi tar den til etteretning, men utover det har jeg ingen kommentar, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor.

Han ønsker heller ikke å kommentere det øvrige innholdet i brevet, men viser til at det nå er opp til Ptil å behandle det som står der.

Ptil bekrefter at brevet er mottatt, men har foreløpig ingen kommentarer til det Equinor skriver.

– Nå skal dette saksbehandles, sier pressekontakt Øyvind Midttun, som heller ikke kan si noe om når behandlingen vil være ferdig.

