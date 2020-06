SV ut mot Ap og Sps oljeskryt i Finnmark: – De har ført lokalbefolkningen bak lyset

Samtidig som Ap og Senterpartiet bidro til å banke gjennom en skattepakke for oljenæringen, skrøt de av at de hadde gjenopplivet Veidnes-prosjektet: Oljen skal i land. De lurer folk i Finnmark igjen, mener SV.

LAGT I SKUFFEN: Slik mente Equinor en oljeterminal på Veidnes i Finnmark kunne se ut, før de og Vår Energi la prosjektet i skuffen. Vis mer Equinor

Publisert: Publisert: 13. juni 2020 20:27

– Her har Ap og Senterpartiet bevisst ført Finnmark og lokalbefolkningen bak lyset, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.

Kaski, som opprinnelig er fra Kirkenes i Finnmark, er både oppgitt og kritisk til måten Arbeiderpartiet og Senterpartiet feiret en del av oljeskattepakken – den såkalte «Veidnes-merknaden».

Mandag ble nemlig et stort flertall, mot SV, Rødt og MDGs stemmer, enige om en skattepakke til oljenæringen som både frigjør store beløp gjennom utsatt skatt og som gjør investeringer mer lønnsomme for oljeselskapene.

Oljeprosjekter som Valhall Hod, gigantprosjektet Noaka og elektrifiseringen av Sleipner/Gina Krog har fått grønt lys etter at skattepakken ble avklart.

Dette har ført til feiring i flere lokalsamfunn over hele landet, der verft og leverandørbedrifter nå kan se frem til store oppdrag.

Jubel var det også i Finnmark denne uken ettersom det så ut til at oljeterminalen på Veidnes kan bli en realitet, men Kaski mener landsdelen altså blir lurt:

– Senterpartiet og Arbeiderpartiet jublet når de presenterte avtalen og sa at det nå blir ilandføring av olje i Finnmark, men de har bare sendt ut halve avtalen til offentligheten. I den andre delen ble det klart at det ikke er et flertall for ilandføring, sier Kaski.

Veidnes var opprinnelig en del av Johan Castberg-prosjektet til Equinor og mange i regionen håpet på flere arbeidsplasser. Etter at prosjektet ble slanket og det ble konstatert at det var mindre olje enn man håpet på, så konkluderte Equinor og Vår Energi i desember i fjor med at terminalen skulle droppes.

Ap-nestleder Hadia Tajik svarer på kritikken og sier partiet vil være krystallklare i støtten til Veidnes-prosjektet. Hun mener det er regjeringspartienes ansvar å holde ord nå (Se tilsvar lenger ned).

To merknader

I en merknad til oljeskattepakken som Ap og SP står bak krever nemlig Stortinget at regjeringen innen utgangen av oktober legger frem «et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes». En løsning må være basert på at terminalen faller inn under den nye oljeskatten eller at den får andre vilkår.

– Nå har vi fått bundet regjeringen og Frp til masten på at oljen fra Barentshavet skal i land, sa finanspolitisk talsperson Hadia Tajik om saken tidligere denne uken.

– Det er et nytt driv i denne saken, sa parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet og fortalte at man nå skulle få på plass en plan for å få til en terminal.

– Et flertall på Stortinget har fastslått at det er et mål at Veidnes skal bygges ut, sa SP-leder i en uttalelse på partiets nettsider.

Tirsdag dro både Ap-nestleder og partiets ordfører i Hammerfest opp til Veidnes for å feire.

Det som ikke kom frem var at Høyre, Frp, KrF og Venstre også hadde fått inn en merknad om Veidnes i innstillingen fra finanskomiteen.

De fire partiene har flertall på Stortinget og ber om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med et forslag om hvordan Veidnes kan realiseres

Men de fire borgerlige partiene garanterer ikke for noe terminal. De skriver nemlig «at alle sider av et slikt lovforslag må belyses herunder bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske vurderinger, og at dette flertallet vil ta stilling til forslaget på grunnlag av dette».

Det er altså først når regjeringens forslag har kommet på bordet at de vil si ja eller nei til en oljeterminal på Veidnes.

– Det er vel og bra med en utredning, men her har Ap og Senterpartiet akseptert en deal som er veldig dårlig, særlig når man vet at flertall på Stortinget har stemt ned ilandføring tidligere, sier Kaski i SV.

Equinors konserndirektør for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund, uttalte til E24 mandag kveld at selskapet ikke vil gjenstarte Veidnes-prosjektet på nåværende basis, og at de først må se detaljene i eventuelt nye rammevilkår og vurdere dette.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, går hardt ut mot det hun mener er tomme løfter Vis mer Stian Lysberg Solum

Ap mener regjeringspartiene og Frp nå må levere

Arbeiderpartiets Hadia Tajik peker på at seks partier, inkludert Frp og regjeringspartiene, har «dannet flertall for ilandføring på Veidnes»:

– Hvis det er sånn at de i ettertid begynner å trekke seg fra denne enigheten så vil de bli stilt til ansvar for dette. Innbyggerne i Finnmark fortjener bedre enn å bli sviktet av regjeringspartiene og Frp en gang til, sier Tajik.

– Arbeiderpartiet vil være krystallklare på at vi ønsker ilandføringsterminal på Veidnes, slik vi foreslo for første gang i 2013 og har stått på for ved hver eneste korsvei siden da, inkludert i oljeskatteforhandlingene nå.

Marit Arnstad svarer slik på kritikken fra SV:

– Jeg har sagt at dette skaper et nytt driv i denne saken og det mener jeg fortsatt at det gjør, sier Marit Arnstad i en kommentar og fortsetter:

– Det må nå legges fram en plan for en mulig utbygging av Veidnes. Det er bra. Det er et helt nytt vedtak. En slik plan bør alle partier ta alvorlig. SP gjør det og forventer at andre partier som er opptatt av en ilandføring også gjør det.

Finanspolitisk talsperson Hadia Tajik (Ap) og parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) får passet påskrevet av SV. Vis mer Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ingen garanti

SV var blant de få på Stortinget som ikke ville ha en skattepakke til oljenæringen. Kari Elisabeth Kaski har blant annet fått inn en merknad i finanskomiteens innstilling i saken om at pakken som nå skal vedtas ikke er noen garanti for norske arbeidsplasser.

Som E24 skrev mandag, så ble oljenæringens ønske om en pakke som ikke skulle koste staten «en krone» til en pakke som innebærer åtte milliarder i skattekutt etter forhandlinger på Stortinget.

– Equinor har jo sagt at de nå fortsetter arbeidet med Wisting-feltet i Barentshavet. Sikrer ikke det at det blir mer aktivitet også i Nord-Norge fremover?

– Vi har ingen garanti for at skattepakken skal gi aktivitet og det er ingen forpliktelser om ilandføring for det prosjektet heller. Man må erkjenne at man ikke får det samme oljeeventyret som mange hadde håpet på i Finnmark som man har hatt på Vestlandet. Det er et politisk ansvar å gjøre noe med det, sier Kaski og fortsetter:

– Skulle man sikret en ilandføring på Veidnes måtte man krevd det under behandlingen av Johan Castberg-feltet på Stortinget. Vi var blant dem som forsøkte å få det til.

Hun trekker frem utbyggingen av Snøhvit-feltet og LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest som et eksempel på politiske vedtak som har sikret ringvirkninger på land.