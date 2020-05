ONS-utstillere får ikke pengene tilbake etter avlysning

Flere hundre bedrifter hadde betalt 85 millioner kroner for å delta på oljemessen ONS, skriver NRK.

I 2018 samlet ONS 1124 utstillere fra 37 land. De var fordelt på mer enn 20.000 kvadratmeter i ni haller. Vis mer Jon Ingemundsen/Stavanger Aftenbladet

Publisert: Publisert: 12. mai 2020 15:27

For drøyt to uker siden ble det kjent at oljemessen ONS avlyser årets arrangement.

Det var en melding mange ventet på, koronaviruset har jo stoppet alle store arrangementer, men den endelige spikeren i kista kom da kulturminister Abid Raja forbød mer enn 500 deltakere fram til 1. september.

Får rabatt i 2022

Nesten 400 utstillere hadde betalt 85 millioner kroner på forskudd for å delta, men disse får ikke pengene sine igjen, skriver NRK.

– Vi skulle gjerne gitt dem refusjon i år, men det har vi dessverre ingen muligheter til. Våre kostnader har stort sett forfalt, sier markedssjef Jon Are Rørtveit i ONS til kanalen.

– Kontraktene er tydelige. Vi er ikke forpliktet til å gi noen refusjoner siden kanselleringen skyldes en force majeure-situasjon. Likevel har vi valgt å tilby 50 prosent rabatt til ONS i 2022, og håper dette kan være en kompensasjon til våre kunder, sier han videre.

1. november er satt som frist for å godta tilbudet, ifølge NRK.

ONS-sjef Leif Jon Sevland, til venstre, og markedssjef Jon Are Rørtveit. Vis mer Kristian Jacobsen/Stavanger Aftenblad

– Blir krevende

Aftenbladet intervjuet ONS-sjef Leif Johan Sevland om situasjonen etter at avlysningen var et faktum. Da la han ikke skjul på at oljemessen går en usikker tid i møte.

– Vi vet ikke ennå ikke hva dette kommer til å bety konkret. Men det blir en krevende situasjon. Vi er imidlertid ikke alene, og det er ikke mer synd på oss enn andre, sa Sevland.

Han var imidlertid trygg på at virksomheten har rygg til å bære avlysningen økonomisk.

– Ja, vi må håndtere det. Så godt som mulig, sa Sevland.

