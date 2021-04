Høyre-topp kritisk til uforbeholden elektrifiserings-støtte i partiet

Sveinung Stensland og Rogaland Høyre foreslår at partiet skal moderere seg i elektrifiseringsdebatten på landsmøtet i mai. – Personlig er jeg fortsatt svært skeptisk til elektrifisering generelt, sier Stensland.

Det er duket for en elektrifiseringsdebatt på Høyres landsmøte i mai. Vis mer byoutline Carina Johansen

I andreutkastet til Høyres nye partiprogram skriver de at partiet skal være en pådriver for elektrifisering på norsk sokkel. Olje- og energiminister Tina Bru har tidligere sagt til E24 at partiet ikke er for en elektrifisering for enhver pris. Samtidig sa hun at dette var viktig for å kutte utslipp.

Under Høyres landsmøte i mai vil Rogaland Høyre foreslå en mer lunken tilnærming til spørsmålet. Istedenfor å være en pådriver ønsker fylkeslaget å legge til rette for elektrifisering. Ifølge stortingsrepresentant fra Haugesund, Sveinung Stensland er ikke dette snakk om en ubetydelig omskrivning.

– Det å være en pådriver handler om jobbe aktivt for at sokkelen skal elektrifiseres. Frem til nå har det vært en uforbeholden støtte i partiet. Vi i Rogaland Høyre vil heller legge til rette for det, sier Stensland.

– Vi er mer lunkne fordi vi mener ikke det er riktig å være en uforbeholden pådriver, sier Sveinung Stensland i elektrifiseringsdebatten. Vis mer byoutline Siv Dolmen / siv dolmen

Grunnen til denne mer passive holdningen er at en full elektrifisering kan føre til høye tiltakskostnader og at kraftforsyningen til lands blir rammet.

– Vi er mer lunkne fordi vi mener ikke det er riktig å være en uforbeholden pådriver. I noen tilfeller er elektrifisering bra, men i andre er det ikke. Det er dette vårt forslag legger til rette for, slår stortingsrepresentanten fast.

Han ser for seg et alternativ der man på en bedre måte utnytter gassturbinteknologien. Han håper flere anlegg kan utrustes med den nyeste teknologien for å redusere de samlede utslippene.

Nei, ja, tja

Om landsmøtet i mai skulle stemme for forslaget fra Rogaland blir det ikke første gang partiet ombestemmer seg i spørsmålet om elektrifisering. I 2011 gjorde de det klart at de ikke var negative. De pekte da på høye kostnader, noe også Stensland hinter til. Etter at Høyre kom inn i regjering har de blitt mer positive. De skriver altså i sitt utkast til partiprogram for høstens valg at de skal være pådrivere. Nå går altså Rogaland Høyre inn for en mellomting.

– Det er ikke vingling. Dette er politisk utvikling. Personlig er jeg fortsatt svært skeptisk til elektrifisering generelt. Men jeg kan leve med forslaget fra Rogaland Høyre. Dette er ingen prinsippsak, men en sak om hva som tjener sokkelen, arbeidsplasser og landet best, slår Stensland fast.

Likevel går han ikke så langt som Fremskrittspartiet har gjort. De har tidligere sagt at de ønsker en full stopp av videre elektrifisering av norsk sokkel.

– Skattebetalerne ender med å ta rundt 40 av de estimerte 50 milliardene som dette vil koste, sa Sylvi Listhaug (FRP) til E24 da.

Det er ikke aktuelt å sette kroken på døra for videre elektrifisering, skal vi tro Rogaland Høyre og Sveinung Stensland.

– Elektrifisering skal tjene et formål og vi kan bruke det om det viser en samfunnsnytte. Dette er mer pragmatisk enn å si bastant nei. Vi kan ikke gjør teknologiutvikling til et prinsippspørsmål, sier stortingsrepresentanten fra Høyre.