Oljearbeidere risikerer jul i karantene uten lønn

Enkelte oljearbeidere i karantene risikerer at de ikke møter kona i friperioden før de må inn i ny karantene for neste tur offshore. Nå kjemper flere fagforbund for at oljearbeidere skal få lønn i karantenetiden.

Det er i dag ikke etablert praksis om at oljearbeidere som må være i karantene på fritiden får lønn. Dette bildet er fra Ekofisk-feltet fra en tidligere anledning. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

