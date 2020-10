Equinors gassanlegg på Melkøya blir stengt i inntil ett år

Skadene etter brannen på produksjonsanlegget utenfor Hammerfest er så omfattende at selskapet ikke tror de kan starte opp igjen før 1. oktober neste år.

DRAMATISK: Anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest brant 28. september. Vis mer byoutline Bjarne Halvorsen

Petroleumstilsynet har tidligere betegnet brannen på anlegget i slutten av september som «én av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie».

I tillegg til brannskader på luftinntaket på en av de fem kraftturbinene på anlegget, har store mengder sjøvann fra slukningsarbeidet skadet blant annet elektroutstyr og kabler, opplyser Equinor i en pressemelding mandag morgen.

– Dette er en beslutning Equinor har tatt basert på skadeomfanget etter brannen. Vi har sett at det er behov for ganske omfattende arbeid, sier kommunikasjonssjef Eskil Eriksen til E24.

Både Petroleumstilsynet og politiet har startet gransking av brannen. Tilsynet kan foreløpig ikke si noe om hva de har funnet.

Fortsatt ukjent årsak

Ingen personer ble skadet i brannen. Årsaken til brannen er fortsatt ukjent, og granskingen pågår fortsatt.

Anlegget i Hammerfest prosesserer og kjøler ned gassen fra Snøhvit-feltet til flytende naturgass (LNG). Denne sendes deretter med skip ut på verdensmarkedet.

– Vi vil ikke få produsert i perioden man gjør forbedringen, sier kommunikasjonssjef Eskil Eriksen mandag morgen.

Han opplyser videre at det er for tidlig å si noe om hva nedstengningen vil koste. Eriksen understreker at leveranseforpliktelsene til Equinor blir «håndtert i henhold til hver kontrakt».

Ifølge Equinor kommer varigheten på nedstengningen blant annet an på hvor lang tid det vil ta å levere nødvendig utstyr. Fremdriften vil også bli påvirket av smitteverntiltak for håndtering av covid-19-viruset.

Flere avvik

Granskingen av brannen på Melkøya vil pågå ut året, ifølge Equinor.

– Brannen på Hammerfest LNG var en meget alvorlig hendelse. De ulike granskingene av hendelsen blir viktige for å identifisere tiltak som skal forhindre at lignende hendelser kan skje igjen, sier Grete B. Haaland, direktør for alle landanlegg i Equinor.

Da brannen startet hadde anlegget nettopp blitt startet opp igjen etter å ha vært stengt i fire uker på grunn av vedlikehold.

Fakta om anlegget på Melkøya Melkøya er en liten øy som ligger like nordvest for Hammerfest.

Produksjonsanlegget på øya startet opp høsten 2007, og det er Equinor som er operatør for utbygging og drift av anlegget.

Når gass fraktes over store avstander, gjøres den ofte om til flytende naturgass, såkalt liquefied natural gas (LNG). Volumet på gassen komprimeres cirka 600 ganger, slik at den kan fraktes videre med spesialbygde gasstankskip.

På anlegget foregår det mottak og prosessering av LNG fra gass som ankommer i en 145 kilometer lang rørledning fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Mandag ettermiddag 28. september brøt det ut brann i produksjonsanlegget. Kilder: Equinor, NTB Vis mer vg-expand-down

Noen dager før brannen, ble det funnet flere avvik på gassanlegget. Et tilsyn viste at avvik fra 2017 ikke var blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

– Dette ser jeg på som veldig dramatisk, ja. Det skal ikke finnes en gnist engang på et gassanlegg, det er livsfarlig, sa konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige til VG da brannen pågikk.

Det er ikke kjent om det er noen sammenheng mellom de tidligere avvikene og den dramatiske brannen.

To uker før brannen ble anlegget også rammet av en gasslekkasje. Equinor har tidligere opplyst at lekkasjen var lokalisert i et annet området enn brannen.

Samtidig ville ikke oljeselskapet utelukke en sammenheng mellom de to hendelsene.

Rammer ikke ansatte

Nedstengningen vil ikke ramme ansatte.

– Permitteringer er ikke aktuelt. Vi står foran mye arbeid fremover, og vil ha behov for økt kapasitet for å forberede produksjonen igjen.

Anleggsdirektør Andreas Sandvik understreker at sikkerhet har første prioritet, og at de ikke vil starte anlegget før de er sikre på at det kan gjøres på en trygg måte.

– Derfor har vi jobbet systematisk og grundig med å kartlegge skadene etter brannen og vurdere den tekniske tilstanden på anlegget, sier han i pressemeldingen.

Han opplyser videre at de fortsatt har mye kartleggingsarbeid igjen, og at usikkerheten er stor.

Sandvik sier at Equinors beste estimat for oppstart er 1. oktober neste år.

